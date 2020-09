Très discret sur les questions sociales tout au long de sa carrière, Michael Jordan rattrape le temps perdu depuis qu’il a raccroché ses sneakers. Encore plus maintenant qu’il est le propriétaire des Charlotte Hornets. Une personnalité influente, un poste important et des millions de dollars pour défendre différentes causes.

C’est à travers le sport, le sport automobile, que MJ a effectué un nouveau geste fort. Il s’est associé à Denny Hamlin, pour créer une nouvelle équipe de NASCAR. Et ils ont choisi Bubba Wallace pour piloter le bolide.

Michael Jordan a joué un rôle-clé pour mettre fin au boycott

Ça peut sembler anodin à première vue, mais ce partenariat est essentiel dans un milieu encore rongé par le racisme. Bubba Wallace, justement, est le seul conducteur noir du championnat. Le voilà maintenant qui roule pour une écurie dont le propriétaire majoritaire est donc également noir. Michael Jordan est d’ailleurs le premier patron noir d’une équipe depuis Wendell Scott entre 1961 et 1973.

« Le NASCAR peine à s’ouvrir aux minorités et il y a eu très peu de propriétaires noirs », témoigne Michael Jordan.

« Je vois ça comme une opportunité d’éduquer une nouvelle audience et d’ouvrir de nouvelles passerelles pour les noirs dans l’univers automobile. »

Originaire de Caroline du Nord, Michael Jordan a grandi en tant que fan de NASCAR. Le choix de nommer Bubba Wallace au volant est symbolique. Ce dernier s’est notamment illustré pour sa lutte contre les inégalités et le racisme dans le sport automobile, faisant notamment retirer le drapeau Confédéré des courses.

La première sortie de cette nouvelle équipe est attendue pour février. On espère qu’elle aura quand même plus de succès sur les circuits que les Hornets sur les parquets…