Michael Jordan trichait pour piquer du fric à la sécu des Bulls

Tiens, encore une petite histoire qui montre que Michael Jordan était un compétiteur maladif et pas toujours franc du collier, même quand cela ne concernait pas directement du basket... Scottie Pippen et Steve Kerr étaient avec Rachel Nichols d'ESPN cette semaine, pour évoquer leur ancien coéquipier et la série documentaire "The Last Dance" qui sortira le 20 avril sur Netflix en France. La journaliste leur a demandé si l'une des légendes au sujet de Michael Jordan le "parieur", était bien réelle. Voici la traduction de l'interaction entre Nichols et un Pippen amusé.

Rachel Nichols : "On sait tous que Michael Jordan aimait parier. Sur les écrans géants des salles, il y a souvent ces petites animations pendant les matches, comme des courses entre des personnages, des objets cachés sous des chapeaux, etc... Il paraît que Michael Jordan se faisait annoncer la bonne réponse par les gens qui s'occupaient de la vidéo et prenait ensuite des paris avec vous pendant les temps morts. C'est vrai ?"

Scottie Pippen : "C'est vrai. Mais il n'a jamais parié avec Steve ou avec moi. On avait un membre de la sécurité, John, qui est décédé depuis, qui était assis près de nous sur le banc. Il pariait avec lui à tous les matches. La seule chance que John avait de gagner, c'était si Michael le laissait choisir en premier. Sinon, si Michael avait le premier choix, il gagnait évidemment... Il a dû lui prendre 4 100 dollars comme ça (sur les 41 matches à domicile de la saison, NDLR)".

C'est le genre d'anecdotes que l'on découvrira peut-être dans la série documentaire la plus attendue de l'histoire de la NBA, entre deux coups de sang de "MJ". Ceux qui l'ont vu ont déjà expliqué qu'on y verrait le "gagnant maladif et obsessionnel" qu'était "His Airness" et que tout ne serait pas rose.