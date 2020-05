Plus de 25 ans après, Patrick Ewing est toujours hanté par Michael Jordan. Il a déjà expliqué qu’il n’avait que moyennement envie de suivre The Last Dance. Mais même sans mater le document sur les Chicago Bulls, il n’est pas vraiment à l’abri.

Le pivot mythique des New York Knicks a révélé que MJ venait encore le charrier régulièrement. Encore et toujours sur la même thématique : Patrick Ewing n’a jamais gagné contre Michael Jordan dans les matches importants.

« Il m’a trahstalké dès le premier jour que je l’ai rencontré. Et il continue à me chambrer, en me disant que je ne l’ai jamais battu quand ça comptait », a-t-il raconté à Rachel Nichols dans The Jump.

Les deux stars des années 90 se sont rencontrés cinq fois en playoffs. 5 défaites pour les Knicks. Une fois, ils ont poussé la série en 7 manches, en 1992. Malheureusement, ils ont explosé en deuxième mi-temps du Game 7 pour finir sur une correction mémorable (81-110).

A vrai dire, la seule fois où les Bulls ont chuté face à NY sur cette période, c’était pendant la retraite de Michael Jordan.

« Ça ne s’est jamais arrêté. Si je l’appelle maintenant, il sera encore en train de me trashtalker. »

Pauvre Pat. Comme s'il avait besoin de ce rappel perpétuel... On imagine bien MJ lui passer des coups de fil juste pour le torturer...

Hall of Famer Patrick Ewing joins #TheJump to talk his battles with Michael Jordan, how he found out MJ was leaving to play baseball, his view of Jeff Van Gundy on Alonzo Mourning's leg (😂), and his response to harsh criticism from Charles Oakley. pic.twitter.com/MLXsaIlu9V

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) May 11, 2020