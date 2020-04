Scott Burrell est l'un des joueurs des Chicago Bulls que l'on verra dans "The Last Dance" pendant quelques semaines. Il y subit a priori la colère de Michael Jordan un paquet fois dans des scènes dont MJ lui-même n'est apparemment pas très fier... Malgré cette pression et cette exigence, Burrell n'était pas du genre à lâcher prise malgré la dureté de l'icône à son égard. Cette anecdote racontée par Roland Lazenby dans USA Today cette semaine permet de le comprendre.

"Personne ne voulait jamais affronter Michael Jordan en un contre un, mais Scott Burrell insistait. Steve Kerr notamment n'arrivait pas à croire que Burrell puisse être aussi stupide que ça. Il continuait de choisir MJ pour les un contre un... Un jour, Scott n'est pas passé loin. Il est revenu à un point, mais Michael a quand même gagné. Scott a voulu rejouer. Alors MJ lui a dit : "Je suis sûr que tu as envie de rejouer, oui. Tu veux pouvoir dire à tes petits-enfants que tu as battu Michael Jordan. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants moi ? Que j'ai battu Scott Burrell ?"

Après son passage d'un aux Bulls, Scott Burrell a joué pour New Jersey et Charlotte, avant de s'expatrier à l'étranger. Il est aujourd'hui head coach de l'université de Southern Connecticut State.