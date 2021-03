Michael Jordan et Scottie Pippen ont réalisé le rêve de deux gamins en squattant leur partie de basket. A l'époque, il n'y avait pas de smartphone pour immortaliser la scène...

A l'époque, déjà, Michael Jordan était une icône quasiment impossible à approcher autrement que de très loin. Il y avait finalement très peu d'occasions pour "His Airness" de montrer qu'il pouvait être proche des gens et leur faire ressentir un lien ou une connexion particulière. Deux gamins ont eu la chance de vivre un moment assez unique impliquant à la fois MJ et son fantastique lieutenant Scottie Pippen.

C'est Mandy Cohen, l'ancien journaliste proche des Chicago Bulls, qui a raconté cette histoire lors de son passage dans le podcast "In All Airness". La scène se déroule évidemment dans les années 90, sans que Cohen ne précise exactement à quelle période de l'épopée de Michael Jordan et des Bulls elle s'est produite.

"Les Bulls étaient à Washington et s'entraînaient avant un match. Je travaillais pour la télévision et j'étais là pour y assister. Après l'entraînement, tout le monde a commencé à partir. Derrière la salle, il y avait un parking avec un petit terrain. Deux gamins s'y trouvaient et étaient en train de jouer en un contre un. On marchait vers le bus avec les joueurs. Michael Jordan et Scottie Pippen se sont soudainement regardés. Puis ils ont marché vers le terrain. Ils sont allés parler aux deux garçons et leur ont demandé s'ils pouvaient jouer avec eux. Les gamins n'en croyaient pas leurs yeux et se demandaient si c'était réel. Je ne sais plus s'ils ont fait un H.O.R.S.E. ou autre chose, mais ils ont joué ensemble quelques minutes. Le reste de la délégation attendait dans le bus. Phil Jackson a demandé à tout le monde d'attendre jusqu'à ce que Michael et Scottie aient fini. J'ai regardé la scène depuis la vitre du bus. Personne n'avait de quoi filmer".

On ne sait pas quel âge ont les deux garçons aujourd'hui, mais ce moment est forcément gravé dans leur mémoire et ils pourront longtemps le raconter à leurs descendant. Si la scène s'était déroulée en 2021, il y aurait assurément eu des smartphones pour filmer la scène et lui faire perdre un peu de son côté authentique.