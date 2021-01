Michael Porter Jr toujours en quarantaine, c’est à ne rien y comprendre

Michael Porter Jr n’est a priori pas atteint du COVID-19. Il continue d’être testé tous les jours. Et malgré ça, le jeune joueur des Denver Nuggets ne sort pas de sa quarantaine. Et personne n’a l’air de vraiment savoir pourquoi. ESPN précise juste qu’il va rester encore à l’isolement pour une période indéterminée. Peut-être une semaine ou deux.

Le premier réflexe consiste à penser que MPJ n’a pas tout à fait respecté le protocole sanitaire de la NBA. Il était cas contact d’une première personne contaminée et il a peut-être ensuite été cas contact d’un autre individu. C’est juste une supposition. Surtout qu’il ne s’agirait pas tout à fait d’un prolongement de sa quarantaine mais bien d’une autre période d’isolement…

Quelques mois auparavant, Michael Porter Jr s’était tristement distingué en postant sur les réseaux sociaux son point de vue sur l’épidémie. Selon lui, le COVID-19 était simplement utilisé pour « contrôler les masses. »

Le sophomore n’a plus joué depuis le 29 décembre dernier, quand il avait posté 30 points et 10 rebonds. Il tourne à 19 points et 6 prises de moyenne depuis le début de la saison. Mais il a donc déjà manqué quatre rencontres et va en manquer au moins quatre autres. En son absence, les Nuggets connaissent des premières semaines délicates.

