Les statistiques affolantes de Michael Porter Jr depuis 5 matches, Denver tient un très bon

Avec ses prestations dans la bulle Disney, notamment en playoffs, Michael Porter Jr était promis à un rôle de titulaire cette saison. Mais le jeune ailier a alterné entre le terrain et l’isolement après s’être retrouvé cas contact du COVID-19 à plusieurs reprises… une négligence qui lui a fait perdre du temps. Mais le voilà enfin dans le rythme. Et quel rythme ! Les dernières sorties du sophomore sont plus qu’encourageantes, elles laissent envisager d’un futur brillant dans le Colorado.

MPJ compilait encore 28 points et 13 rebonds lors de la victoire des Denver Nuggets contre les Charlotte Hornets (129-104). Le huitième succès en dix rencontres pour les joueurs de Mike Malone. Une montée en puissance à laquelle son joueur n’est pas étranger. Il est tout simplement phénoménal sur les cinq derniers matches. Ses statistiques : 23 points et 10 rebonds. Mais le plus intéressant reste ses pourcentages aux tirs : 64% dans le champ et 50% à trois-points. Une efficacité spectaculaire !

Michael Porter Jr’s last 5 games: 28 PTS - 13 REB - 65% FG

20 PTS - 8 REB - 60% FG

23 PTS - 8 REB - 78% FG

21 PTS - 9 REB - 62% FG

24 PTS - 11 REB - 64% FG pic.twitter.com/tYMg5ADS7W — NBA Central (@TheNBACentral) March 18, 2021

Du coup, Michael Porter Jr tourne à 16 points et 7 rebonds sur l’ensemble de la saison. Mais il prend de plus en plus de responsabilités au sein du système des Nuggets. Et ça profite à son équipe, qui pourrait une fois de plus jouer des tours aux cadors de l’Ouest en playoffs.

