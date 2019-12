Michael Porter Jr, une première titularisation et des promesses

Pour sa première titularisation en carrière, Michael Porter Jr a été intéressant pour les Denver Nuggets avec 19 points et 6 rebonds.

Les Denver Nuggets sont particulièrement prudents avec Michael Porter Jr depuis sa Draft en 2018. Après une saison blanche en 2018-2019 en raison de ses problèmes au dos, le jeune talent a disposé d'un temps de jeu limité depuis le début de l'exercice. A cause de sa fragilité, mais aussi d'une grande concurrence. Mais la nuit dernière, le #14 pick a eu une opportunité. Avec l'absence de Gary Harris, le coach des Nuggets Mike Malone a décidé de titulariser, pour la première fois de sa carrière, Porter Jr contre les Sacramento Kings (120-115). Le jeune homme était ainsi récompensé de sa performance intéressante (11 points en 18 minutes), en sortie de banc, contre les Memphis Grizzlies (119-110) samedi. Et il a été à la hauteur ! Avec 19 points et 6 rebonds en 26 minutes, l'ailier de 21 ans a réalisé le meilleur match de sa carrière en NBA.

"Je ne m'attendais pas à de tels nombres. Mais je savais que si je lui donnais des minutes et une chance, qu'il était trop talentueux pour échouer. Le jeu vient facilement à lui, surtout offensivement. Il commence à monter en régime, et j'apprécie vraiment sa patience. Car les choses n'ont pas été faciles pour lui. Il a eu une chance de débuter, et j'étais vraiment impatient de le voir en action. Il a été génial, mais c'est seulement un avant-goût de la suite", a assuré son coach Mike Malone en conférence de presse.

On souhaite vraiment que cette prédiction soit juste. Car sur cette rencontre, l'ex-joueur de Missouri a rappelé pourquoi il était considéré comme une immense promesse pendant sa jeunesse. En attaque, sa capacité à marquer a été vraiment déconcertante sur plusieurs séquences. Il semble tellement à l'aise, tellement fluide, tellement facile. En étant lâché par ses pépins physiques, Michael Porter Jr peut s'imposer comme un pari gagnant à Denver. Et en attendant le retour d'Harris, il doit profiter de la moindre opportunité.