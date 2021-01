Mikal Bridges, un coup de chaud pour les Suns

Depuis le début de la saison, les Phoenix Suns réalisent des performances collectives convaincantes. Chris Paul et Devin Booker sont les leaders de cette équipe, mais la franchise de l'Arizona développe un basket très intéressant. Et dans ces conditions, Mikal Bridges a réussi à tirer son épingle du jeu.

Lors de la victoire des Suns face aux Indiana Pacers (125-117), le jeune talent a ainsi marqué 34 points. Il s'agit tout simplement de son record en carrière. Rapidement dans le bon rythme sur ce match, il a profité de la confiance de ses partenaires pour enchaîner.

A 12/18 aux tirs et surtout un excellent 6/8 à longue distance, Bridges a connu un vrai coup de chaud.

"Dès que tu parviens à inscrire tes premiers tirs, tu te sens tout de suite bien. Et du coup, tu peux donc commencer à devenir plus agressif. Je me suis senti tellement bien sur ce match. Et je le sais, quand je me sens comme ça, je dois me répéter à moi-même d'être agressif. Il ne fallait pas se calmer et continuer", a ainsi confié Mikal Bridges pour ESPN.