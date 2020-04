Mike Conley s’adjuge le HORSE, trop technique pour Zach LaVine

Après une première saison au Utah Jazz, Mike Conley avait besoin de rappeler à tout le monde qu'il n'était pas un joueur lambda. Pour se refaire la cerise, l'ancien joueur de Memphis s'est adjugé le concours de HORSE organisé par la NBA et ESPN, en dominant Zach LaVine en finale.

Techniquement, les trick shots de Mike Conley étaient bien trop complexes à reproduire pour le scoreur des Chicago Bulls, qui n'avait lui pas le droit de dunker. Jugez plutôt.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀@MCONLEY10 spins the ball on his finger and punches it in to get @ZachLaVine to H-O-R-S! 📺: ESPN pic.twitter.com/HApOEAZdzA — NBA (@NBA) April 17, 2020

En demi-finale, Mike Conley s'était payé Chauncey Billups, alors que Zach LaVine avait écarté une autre star de Chicago comme lui, l'arrière du Sky Allie Quigley. La sériale shooteuse de WNBA n'a d'ailleurs pas manqué de taquiner LaVine sur le fait qu'il a fait surtout utilisé des trick shots compliqués plutôt que de la défier vraiment là où elle aurait pu l'inquiéter : le shoot.

LaVine a reconnu qu'il s'agissait évidemment d'une stratégie.

"Les joueuses WNBA sont les plus fondamentalement solides de la planète. Je ne veux pas te défier sur un concours de shoots à moins d'y être obligé".

Off the backboard and between the legs 👀 With no dunks allowed, @ZachLaVine got creative on the layup to advance to the HORSE finals. pic.twitter.com/U3SYsdLsAY — ESPN (@espn) April 17, 2020

Ce tournoi de HORSE était expérimental et il faudra l'améliorer à l'avenir avec plus de participants et un meilleur emballage, mais saluons quand même le fait que la NBA et ses membres aient essayé de divertir les fans.