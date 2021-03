L’image forte du jour : Mike Malone craque en rendant hommage aux victimes d’une nouvelle fusillade

Denny Stong, Neven Stanisic, Rikki Olds, Tralona Bartkowiak, Suzanne Fountain, Teri Leiker, Kevin Mahoney, Lynn Murray, Jody Waters et Eric Talley. Les dix victimes d’une nouvelle tragédie aux Etats-Unis. Une fusillade mortelle à Boulder, Colorado, non loin de Denver. En tant que coach des Nuggets, et bien sûr en tant que citoyen américain, Mike Malone se sent concerné. Il était donc important pour lui d’évoquer le sujet avant le match contre le Magic hier soir.

It's about more than basketball.

Prior to tonight's game, Coach Malone expressed his emotions regarding the tragic events that took place in Boulder yesterday. pic.twitter.com/GIKFxakozE

