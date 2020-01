Mike Malone veut jouer un rôle avec la Serbie aux JO

Devenu la tête pensant de cette belle machine que sont les Denver Nuggets, Mike Malone a vu son beau travail être récompensé par une nouvelle prolongation. Désormais, l'objectif titre est lancé pour une équipe qui, avec son effectif jeune et dense, a plusieurs fenêtres de tir d'ici les prochaines années. Et en plus de vouloir amener ses ouailles sur le toit de la NBA, Mike Malone a une idée en tête pour son intersaison : avoir un rôle dans l'équipe nationale de Serbie aux Jeux Olympiques de Tokyo. Des discussions ont débuté il y a peu, et elles devraient aboutir à l'intégration du technicien dans le staff d'Igor Kokoskov qui a repris le flambeau de Sasha Djordjevic fin novembre.

"Il y a un dialogue avec Igor. Nous avons eu plusieurs conversations. Il n'y a rien d'officiel pour le moment mais c'est quelque chose qui m'intéresse définitivement", a expliqué Malone.

Il pourra notamment aider l'ancien des Suns à utiliser Nikola Jokic dans le basket international, lui dont le dernier Mondial en Chine ne s'était pas vraiment bien passé. Reste maintenant à savoir si Mike Malone sera un simple consultant où s'il occupera un rôle d'assistant. Il semblerait que la première solution soit la plus envisageable.