Mike Miller n'a plus joué au haut niveau depuis trois ans et un passage par les Denver Nuggets. A 40 ans, le double champion NBA et ancien meilleur 6e homme de l'année a tout de même de très beaux restes. Assistant de Penny Hardaway chez les Memphis Tigers (il a annoncé son départ il y a peu), Miller a eu le temps de donner la leçon à quelques uns des meilleurs prospects de ce programme NCAA.

Dans cette vidéo, on le voit faire tourner en bourrique le freshman DJ Jeffries, avec roublardise et expérience.

When college kids really think they ready for the league .... pic.twitter.com/iqUn9digNc — Norman Dale (@_CoachHill) June 6, 2020

Mike Miller, c'est : 17 ans de carrière, deux titres de champion NBA avec le Miami Heat, un titre de 6e homme de l'année, un titre de Rookie de l'année, 10 973 points en carrière et le 27e plus grand nombre de paniers à 3 points marqués en NBA.