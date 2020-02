À deux mois pratiquement jour pour jour du début des playoffs, les équipes profitent du second marché pour étoffer leur effectif. La trade deadline étant passée, les franchises se concentrent sur les joueurs coupés. Reggie Jackson, libéré par Detroit, a ainsi trouvé un point de chute aux Clippers tandis que Houston a mis la main sur le duo Jeff Green-DeMarre Carroll. Aux Lakers en revanche, pas de changement à noter. L'équipe tourne bien et il n'y a pas forcément de raison "de rajouter pour rajouter". Néanmoins, le front office garde un oeil sur celui qui vient justement de quitter la région de Los Angeles, Moe Harkless. Envoyé par les Clippers aux Knicks dans le trade de Marcus Morris, l'ailier, en fin de contrat en juin, pourrait être coupé dans les jours qui viennent. Et en cas de buy-out, les Angelenos envisageraient de lui proposer une pige.

Discret sur le terrain, Moe Harkless n'en reste pas moins précieux pour sa défense et son abattage. Un vrai soldat qui prend peu de tirs, mais qui peut faire mouche derrière l'arc de temps en temps. Portland regrette peut-être aujourd'hui de l'avoir tradé l'été dernier. Quoi qu'il en soit, les Lakers devront attendre la décision définitive des Knicks. Mais ce renfort pourrait être intéressant pour une équipe qui a également des chances de récupérer DeMarcus Cousins en playoffs.