Il ne s'agit pas d'un secret, Montrezl Harrell n'a pas forcément bien vécu sa dernière saison aux Los Angeles Clippers. Outre des tensions au sein du vestiaire, l'intérieur a eu du mal avec les privilèges accordés aux deux stars, Paul George et Kawhi Leonard. Lassé, il a décidé de partir aux Los Angeles Lakers lors de la dernière intersaison.

Auteur de bonnes performances depuis le début de la saison, le joueur de 26 ans se sent bien au sein de sa nouvelle équipe. Dans le groupe, mais aussi sur le parquet. A l'occasion d'un entretien accordé au OC Register, Harrell s'est dit satisfait par son rôle "plus libre" aux Lakers. Avec entre les lignes, un tacle glissé aux Clippers...

"C'est vraiment le fait de pouvoir jouer mon jeu. Ici, on ne me dit pas : 'il faut toujours que tu sois comme ça, ça et ça. Depuis un moment, je jouais dans un système comme ça. Il fallait forcément des tirs à trois points, des paniers faciles ou des lancer-francs. Mais ce n'est pas comme ça ici.

Ils jouent en s'adaptant aux styles de tout le monde, et on ne m'a jamais dit : 'tu dois faire ça, tu dois faire ça'. On joue donc au basket ici. C'est un jeu fluide", a ainsi apprécié Montrezl Harrell.