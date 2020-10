Mook REVERSE #1 Edition Premium : 304 pages 100% Los Angeles

Salut à toutes et à tous,

Avant toute chose, nous tenions à vous remercier encore une fois pour votre fidélité et votre engouement pour notre Mook REVERSE. Il y a deux ans de cela, au moment où nous nous apprêtions à nous lancer dans cette nouvelle aventure, vous aviez été nombreux à nous suivre dès le départ pour nous permettre de sortir le Mook #1 spécial Los Angeles.

Ce numéro, comme ceux qui l’ont suivi, s’est très rapidement retrouvé en rupture de stock et vous avez été extrêmement nombreux depuis à nous le réclamer. Mais plutôt que de vous proposer un simple retirage à l’identique, nous avons décidé de franchir un nouveau cap et de procéder à une réédition premium dans un véritable format livre !

Une version premium de 304 pages pour tout savoir sur Los Angeles

Nous voulions que cette édition hors-série* de plus de 300 pages en format « hard cover** » soit 100% dédiée à Los Angeles. Pour cela, nous avons donc retiré les quelques articles qui ne concernaient pas L.A. et avons ajouté plus de 130 pages de contenus inédits, pour en savoir toujours plus sur la Cité des Anges et son incroyable culture basket.

Pour être certain de pouvoir mettre la main sur ce projet d’exception qui fera l'objet d'une édition très limitée, ne perdez pas un instant et précommandez-le dès aujourd’hui, les expéditions débuteront à la mi-novembre.

Livraison améliorée, protection assurée

Pour vous garantir une livraison optimale à la fois en termes de délais, de suivi et de protection de votre ouvrage, nous avons choisi d'effectuer plusieurs changements majeurs.

Ce Mook Premium sera envoyé en emballage cartonné pour le protéger des chocs.

pour le protéger des chocs. Il sera acheminé en service rapide avec suivi*** .

. Evidemment cela a un coût (7,50€ pour l'ensemble, pour ne rien vous cacher), mais nous sommes aussi conscients que les temps sont durs pour tout le monde et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre plus de la moitié de ces frais à notre charge.

Voilà une bonne façon de finir cette année 2020 si éprouvante, d’autant que nous vous préparons déjà la suite. Nous avons commencé à avancer sur le Mook REVERSE #6, lequel paraîtra début 2021. On vous en reparle très bientôt…

Merci de nous accompagner dans cette aventure, portez-vous bien et à très vite !

* : Ce Mook REVERSE #1 version Premium est un produit hors-série qui n’est pas inclus dans les abonnements.

** : Cette édition premium est reliée, cousue, et possède une couverture cartonnée rigide. Son format : 29,5 x 21,5 x 3,5 cm / Poids 1,5 kg. Bref, du lourd ! Pour mieux comprendre la différence entre un livre broché et relié, voici un tuto.

*** : Offre réservée uniquement à la France métropolitaine











Newsletter REVERSE