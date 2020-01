Découvrez le sommaire du Mook REVERSE #4 spécial New York et commandez-le d'urgence pour profiter de nos offres exclusives !

Votre Mook REVERSE #4 est en ce moment même chez l'imprimeur et il est sur le point de paraître, pré-commandez-le pour bénéficier des frais de port gratuits !

Vous avez jusqu'au 05 février prochain pour pré-commander ce numéro et bénéficier des frais de port gratuits. Les Mooks doivent arriver dans nos locaux peu après et ils seront expédiés dans la foulée.

Pour ce tout nouveau numéro, nous avons voulu frapper un grand coup en vous proposant un numéro spécial, intégralement dédié à la Mecque du basketball : New York City ! Légendes actuelles et passées, stars et mythes vivants des playgrounds, culture, sneakers, nous nous sommes donné comme défi de vous proposer une véritable de bible de NYC, retraçant tous les parcours et présentant toutes les icônes qui ont écrit l'histoire de la Grosse Pomme. Dossiers, entretiens, portraits, chroniques, voici un opus de 240 pages aussi denses que la raquette Ewing-Oakley-Mason et nous l'espérons aussi inspiré et aérien que John Starks et Earl Manigault !

Et pour ceux qui souhaitent s'abonner ou prolonger leur abonnement actuel, nous avons toujours une série de produits (T-Shirts, livres, jerseys, paires de baskets...) en quantités ultra limitées et à saisir d'urgence !

Si vous vous réabonnez dès maintenant, nous prolongerons votre ancien abonnement afin d'éviter les doublons et vous pourrez recevoir nos prochains Mooks. Si vous en avez manqué un et que vous souhaitez le recevoir, il vous suffit de nous le préciser dans les notes de votre commande ou en nous contactant directement à contact@reverse-mag.com.

On vous en dira bientôt plus sur tout ce que vous pourrez trouver à l'intérieur de ce Mook #4 d'anthologie !

Découvrez le sommaire du Mook REVERSE #4

Jacques Monclar, notre rédacteur en chef exceptionnel

Quand on est fan de New York, de son ambiance et de ses équipes, c’est pour la vie. Jacques Monclar est amoureux de Big Apple depuis plus de quatre décennies et il n’est pas près de changer. Lui proposer d’être notre rédacteur en chef pour ce numéro d’exception tombait sous le sens.

New York for life

Ils sont trois, avec des histoires, des origines et des parcours résolument différents. Bobbito Garcia, sommité mondiale en termes de culture new-yorkaise et d’histoire des playgrounds, Howard Beck, ancien beat writer du New York Times et plume majeure de Bleacher Report et Erwan Abautret, fanatique des Knicks de la première heure et voix percutante de la First Team. Trois perspectives uniques pour analyser en profondeur l’histoire d’amour qui lie depuis toujours la Grosse Pomme et le basketball. Bienvenue à New York City.

Patrick Ewing : Main de velours dans un gant de fer

Vingt ans que les fans des Knicks rêvent de playoffs au lieu de rêver de titre. Vingt ans que des effectifs sans dureté et sans identité les mènent à une inévitable désillusion après, au mieux, quelques mois. Vingt ans que leur franchise n’a pas eu de vrai pilier. Le dernier leur a tout donné, sauf l’essentiel. Retour sur la carrière de l'immense Patrick Ewing.

Interview John Starks

Si Patrick Ewing était la tête d’affiche des Knicks, John Starks en était le cœur, celui qui incarnait le mieux leur état d’esprit d’irréductibles guerriers. Son tempérament de feu en a fait une icône pour les nostalgiques d’une époque où le basket se jouait encore avec les coudes. Entretien.

Histoire : 100 ans de street à New York

Depuis toujours, les playgrounds de New York City ont eu une influence considérable sur la manière dont le basket se joue. Retour sur 100 ans d'histoire qui ont marqué à jamais notre sport.

Stephon Marbury, l'enfant béni de Brooklyn

Stephon Marbury était l’enfant béni de Brooklyn, celui qui devait transcender le talent pur de la rue pour en devenir une icône moderne. Sa carrière n’a clairement pas pris le tournant qu’on imaginait, mais elle n’en est que plus folle.

Earl "The Goat" Manigault

Certains joueurs tiennent une place tellement importante dans l’inconscient collectif que le mythe qui les entoure finit par devenir plus grand qu’eux. Telle est l’histoire d’Earl « The Goat » Manigault.

Albert et Bernard King : frères maudits

On ne devient pas roi, on naît roi. Albert et Bernard King étaient destinés à régner sur Brooklyn et New York et à porter les espoirs de toute la ville sur leurs épaules. La malédiction de NYC en a décidé autrement.

Brooklyn Nets : cas de conscience

Sean Marks rêvait de faire des Brooklyn Nets LA franchise qui pèse à New York en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving. Quelques mois plus tard, il se demande s’il n’a pas fait une erreur. Une histoire inspirée de faits réels.

La double légende de Pee Wee Kirkland

Le meilleur meneur issu des playgrounds new-yorkais était l'un des plus grands bandits de la Grosse Pomme. Streetball, street-life, prison et rédemption : histoire d'une légende.

Entretien : Pascal Giberné

Vivre pendant presque vingt ans à New York, ça vous marque un homme. Un journaliste, aussi. Pascal Giberné a traversé deux décennies de basket à Big Apple, discuter avec lui, c'est se retrouver en plein cœur de NYC.

Chamique Holdsclaw : she got game

Chamique Holdsclaw aurait dû être la première superstar de WNBA. Malheureusement, ses démons intérieurs l'ont empêchée d'accomplir sa destinée.

La révolution Rafer Alston

Celui qui a changé la face du basketball mondial au début du siècle n’a jamais été All-Star. Dans le concert NBA, il n’était qu’un solide meneur comme il en existe des dizaines et qui a dû lutter pour percer. Pourtant, Rafer Alston a révolutionné le game comme aucun joueur de son époque.

Knicks 70-73 : when they were kings

Trois finales en quatre ans et les deux seuls titres NBA de New York : les Knicks du tout début des années 70 étaient fondamentalement différents les uns des autres, mais incroyablement soudés et complémentaires. Portrait de l’une des équipes les plus fascinantes de l’histoire de la ligue.

Kenny Anderson le survivant

Des coins obscurs de New York aux bourgades paisibles du Tennessee, de l’ombre à la lumière, de la gloire à l’anonymat, l’histoire tumultueuse de Kenny Anderson le survivant.

Entretien : Peter Vecsey raconte la légende de Rucker

Il n’y a pas que pour sa verve acerbe que Peter Vecsey s’est fait un nom et une réputation dans le basket new-yorkais. Ce qu’il a accompli dans la rue, aucun journaliste ne peut rêver s’en approcher.

Connie Hawkins Vs la NBA

Banni par la NBA pendant sept ans sous un prétexte bidon, Connie Hawkins a bousillé ses genoux et ses plus belles années en s’accrochant à son rêve. Ça ne l’a pas empêché de devenir une légende.

Le Hall of Fame de NYC

Qu’ils soient nés dans l’un de ses cinq boroughs ou qu’ils aient été adoptés par la ville, voici ceux qui ont écrit l’histoire du basket à New York.

Faites le plein de Hoop Culture

La Hoop Culture ne s’arrête pas aux lignes du terrain. Cinéma, musique, livres, le basket se nourrit de tout ce qui l’entoure.

Yann Dalon, artiste à (re)découvrir d'urgence !

Cela fait longtemps que nous sommes fans du travail de Yann Dalon et nous avions déjà eu la chance de collaborer avec lui auparavant, mais il s’est surpassé pour la création de la couverture du mook que vous tenez entre les mains.

Sneaker culture

L’histoire du basket new-yorkais et aussi riche que celle de ses sneakers, mais attention à ne pas se faire duper par les hustlers de la street. Les vrais OG's ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Ekickment : adidas Dame 6

A force de travail et d’abnégation, Damian Lillard est devenu l’un des joueurs les plus kifants et les plus respectés de toute la ligue. Son nouveau modèle, la Dame 6, s’inscrit parfaitement dans la lignée de sa progression et de sa collaboration avec adidas.

Focus photo : Sébastien Meunier

Passion, débrouillardise, sens du timing et œil expert, cela fait maintenant plusieurs années que Sébastien Meunier utilise tout son arsenal pour couvrir des événements basket majeurs et nous abreuver en images percutantes. Entretien avec un éternel enthousiaste.

... et bien plus encore !

Retrouvez tout ceci et tellement plus encore dans ce numéro 4 du mook REVERSE. Commandez-le dès maintenant ou abonnez-vous pour être certain de ne jamais rien rater !