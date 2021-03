More Than Ballers : un nouveau Mook REVERSE lourd de sens

Nous venons de boucler notre Mook REVERSE #6 et il vous reste encore quelques jours pour le précommander ! Découvrez-en quelques pages.

Ça y est, c'est fait ! Après de longues journées et de (trop) courtes nuits, nous venons de finaliser les dernières pages de notre Mook #6 MORE THAN BALLERS !

Les fichiers sont désormais entre les mains expertes de notre imprimeur et la fabrication devrait commencer incessamment. En toute sincérité, nous avons le sentiment d'avoir franchi un nouveau cap avec ce numéro et il nous tarde que vous l'ayez entre les mains. Nous sommes extrêmement fiers de cet opus !

Vous pouvez d'ores et déjà précommander ce numéro

Les expéditions de ce MOOK #6 devraient débuter autour du 22 mars.

* : Offre réservée à la France métropolitaine

MORE THAN BALLERS

240 PAGES LOURDES DE SENS

Comme nous vous l'avions promis, nous pouvons désormais vous en dire plus sur le sommaire de ce numéro que nous avons voulu le plus complet possible, pour donner un panorama de tout ce que les athlètes peuvent avoir à offrir au monde en dehors des terrains.

Vous découvrirez donc les histoires, les parcours ou les causes de basketteuses et basketteurs engagés, bien entendu, mais aussi de figures qui ont particulièrement bien réussi dans d'autres domaines (médias, business, arts, politique...).

En voici quelques images en avant-première.

Et aussi : Mahmoud Abdul-Rauf, Craig Hodges, Rudy Gobert, Jaylen Brown, Etan Thomas, John Amaechi, Damian Lillard, Sue Bird, Bill Bradley, Patrick Vieira, Mickaël Gelabale...

Nos journalistes et nos graphistes ont fait un travail exceptionnel sur ce numéro qui, nous l'espérons, rendra justice à ce vaste sujet qu'il nous tenait tant à cœur d'explorer.

