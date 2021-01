Deux des plus grands athlètes de tous les temps ont bien failli s'affronter sur un ring : Wilt Chamberlain et Muhammad Ali.

De nombreux joueurs NBA revendiquent l'importance de Muhammad Ali, de son parcours et de ses combats, dans leur propre envie de devenir les meilleurs. LeBron James et bien d'autres étaient d'immenses fans de la légende de la boxe - et du sport - décédée en 2016. Ali aurait d'ailleurs sans doute été en première ligne aujourd'hui, au regard de la situation aux Etats-Unis, s'il l'avait pu.

D'autres grands du basket ont eux été directement en contact avec "The Greatest" lorsqu'il était à son apogée. Wilt Chamberlain, en son temps considéré comme le basketteur le plus dominant que la terre ait jamais porté, a même une histoire assez incroyable en relation avec Ali.

En 1971, juste avant que le mythique champion des poids lourds ne soit défait par son éternel rival Joe Frazier, Chamberlain et son entourage ont tenté d'organiser un combat de boxe officiel face à l'icône. Et Ali y a répondu favorablement !

Après quelques négociations autour de la promesse d'un énorme chèque dont avait bien besoin l'ex-Cassius Clay après sa suspension pour avoir refusé de participer à la guerre du Vietnam - et en dépit de l'écart de 25 centimètres entre les deux hommes (1.91 m contre 2.16 m) -une date avait même été définie : le 26 juillet 1971.

Ce n'est qu'après un passage commun dans une émission télévisée où Muhammad Ali n'a cessé de trashtalker le pivot des Lakers (voir la vidéo ci-dessous), alors âgé de 35 ans, puis une conférence de presse avortée, que ce dernier a finalement annulé le combat.

Ali est parvenu à instiller la peur chez le géant, dont on ne saura jamais s'il aurait pu éviter l'humiliation contre celui qui est fréquemment considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps.