« MVP ! MVP ! », Kyrie Irving a reconquis les fans des Nets

Kyrie Irving a longtemps été l'un des joueurs les plus populaires de la ligue. Lors de ses premières saisons en NBA avec les Cleveland Cavaliers, son style de jeu et sa personnalité faisaient le job. Depuis, les choses se sont un peu gâtées pour "Uncle Drew" au gré de son aventure à Boston, mais aussi de son comportement plus fuyant et parfois lunaire hors-terrain. Il semblerait que sa cote soit de nouveau à la hausse.

Auteur d'un match magnifique contre les Celtics jeudi avec 40 points et la victoire, Kyrie Irving a eu droit à des encouragements nourris de la part des quelques spectateurs autorisés à assister à la rencontre au Barclays Center. Et même des chants "MVP ! MVP !"que l'on ne pensait pas possibles lorsque l'intéressé donnait l'impression de ne plus vouloir jouer au basket jusqu'à nouvel ordre il y a quelques semaines.

Kyrie getting MVP chants at Barclays 🗣 He dropped 40 PTS in the W (via @TaylorRooks) ⁰pic.twitter.com/wF9qKGyUcs — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021

S'il a manqué quelques matches après avoir eu besoin de prendre du recul en début de saison, Kyrie Irving réussit une belle saison avec les Nets. On n'a pas encore pu voir le trio phare sur beaucoup de rencontres, mais la maison est bien gardée en l'absence de Kevin Durant. Depuis le début de l'année, Kyrie tourne à 27.7 points, 5.9 passes et 4.9 rebonds de moyenne.