A quel poste retrouve-t-on le plus de MVP ?

Le MVP est la récompense ultime de la saison régulière. Il ne vaut pas les bagues, certes, mais il donne du poids à une carrière. Parce que le MVP, c’est le meilleur. Le « Most Valuable Player », même si la définition de « valuable » varie selon l’époque ou l’interlocuteur.

Dans tous les cas, ce trophée a une valeur particulière. Mais sur quel poste retrouve-t-on le plus de MVP dans l’Histoire de la NBA ? Un utilisateur Reddit a pris soin de classer les différents lauréats par position. Ça nous donne donc ça :

PG : Bob Cousy, Oscar Robertson, Magic Johnson, Steve Nash, Derrick Rose, Stephen Curry, Derrick Rose.

SG : Michael Jordan, Allen Iverson, Kobe Bryant, James Harden.

SF : Julius Erving, Larry Bird, LeBron James, Kevin Durant.

PF : Bob Pettit, Charles Barkley, Karl Malone, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo.

C : Bill Russell, Wilt Chamberlain, Wes Unseld, Willis Reed, Kareem Abdul-Jabbar, Dave Cowens, Bob McAdoo, Bill Walton, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O’Neal.

Qui a dit que la taille ne comptait pas ? On voit bien qu’être grand peut aider au basket… 11 pivots ont déjà été nommés MVP ! Et 7 ailiers-forts. Seulement 4 ailiers et autant d’arrières pour 7 meneurs. Certains joueurs comme Larry Bird ou Giannis Antetokounmpo pouvaient aussi bien figurer au poste trois ou au poste quatre.

En revanche, si les pivots dominent à l’échelle globale… ils n’ont plus été récompensés depuis Shaquille O’Neal en 2000. C’est là que l’évolution de la ligue se fait sentir. Parmi les 15 MVP des postes extérieurs, 9 ont été récompensés après l’an 2000. Et encore, c’est sans même compter Giannis.

Désormais, la ligue appartient à ceux qui ont le ballon entre les mains et une simple étude des MVP semble le démontrer.