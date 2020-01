Les Indiana Pacers ont réussi à faire fonctionner la doublette entre Myles Turner et Domantas Sabonis. Ce n’était pourtant pas gagné. Mais l’équipe reste performante même quand les deux intérieurs partagent le terrain ensemble. En revanche, le Lituanien est clairement le plus performant des deux. Son coéquipier américain s’est mis en retrait individuellement et il tourne à un peu plus de 12 points et 5 rebonds. La franchise espérait mieux.

Ce n’est pas pour autant qu’elle va s’en séparer. Selon le très bien informé Zach Lowe, les Pacers continuent de refuser les offres de transferts qui impliquent leur pivot de 23 ans. Du moins pour l’instant. L’insider ajoute que les dirigeants veulent d’abord voir ce que le groupe donne au complet, après le retour de Victor Oladipo.

Il précise aussi que Myles Turner reste un nom à surveiller pour toutes les formations à la recherche d’un grand. Il a du talent et du potentiel. Et il y a donc des chances que son nom circule encore dans les rumeurs cet été par exemple.

Nous avions proposé un échange entre Turner (ainsi que d’autres assets) et Kevin Love qui nous semblait intéressant pour les Pacers et pour les Cavaliers.