Nate McMillan en passe de retrouver un poste dans une équipe excitante ?

Viré à la surprise générale des Pacers, quelques jours après avoir prolongé, Nate McMillan est toujours sur le marché. Le temps presse pour lui car une seule équipe est sans entraîneur : le Thunder d'Oklahoma City. Mais selon quelques indiscrétions du New York Times, une formation de l'Est auraient des vues sur l'ancien gourou des Blazers.

Depuis deux ans à Atlanta, Lloyd Pierce n'a pas vraiment les résultats escomptés. L'effectif est très prometteur avec l'émergence d'une star en la personne de Trae Young. Cam Reddish et John Collins sont de beaux compléments, tout comme le nouveau venu Clint Capela. Il faut désormais une progression notable, loin de cette avant-dernière place.

Along with the Houston Rockets, league sources say that the Atlanta Hawks have emerged as a potential landing spot for former Pacers coach Nate McMillan

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 31, 2020