Nate Robinson a pleuré après un match à 41 pts à cause de Mike D’Antoni

Nate Robinson a vu son après-carrière en tant que boxeur être brutalement freinée par une défaite rude et désastreuse médiatiquement. Heureusement, il reste de beaux souvenirs de ses années en NBA. Lors de son passage dans l'émission Untold Stories, l'ancien meneur de jeu des New York Knicks a évoqué l'un des plus beaux matches de sa carrière. Celui où il a claqué 41 points contre Atlanta après avoir été mis à l'écart de la rotation de l'équipe par le coahc de l'époque : Mike D'Antoni.

"Ca a été dur, les gens ne savent pas toutes les merdes par lesquelles je suis passé. Parfois j'allais le voir pour lui demander pourquoi je ne jouais pas et il m'ignorait, il refusait de me parler. Je n'ai pas joué pendant 14 matches de suite. Durant certains matches, les gens scandaient mon nom : 'On veut Nate'. Imagine 20 000 personnes qui scandent ça ! Un soir je dis à ma mère de venir au match parce que j'ai envie de la voir et que ce serait bon de savoir qu'elle est là en tribunes. Pendant un temps mort, le coach a appelé mon nom, mais je n'ai pas réagi. Puis je suis entré et dans ma tête je jouais contre 5 mecs qui avaient la tête de Mike D'Antoni.

Nate Robinson, ses débuts ratés à la boxe avec un KO impressionnant

Je commence à rentrer mes shoots... On va en prolongation et on gagne le match. Sur la feuille de stats, je vois 41 points, 6 ou 7 rebonds, 7 passes, quelques interceptions... Je crois que j'ai pleuré après ce match tellement j'étais heureux".

Le public du Madison Square Garden a beaucoup aimé Nate Robinson, qui a passé les cinq premières années de sa carrière sous le maillot des Knicks.