Il y a beaucoup trop d'informations improbables dans cette annonce faite jeudi soir par The Athletic : Mike Tyson va boxer à nouveau et Nate Robinson lui préparera le terrain face à une star du net.

Tyson, 54 ans, va effectivement renfiler les gants pour prouver que la forme physique hallucinante qu'il s'amuse à mettre en valeur sur les réseaux depuis plusieurs mois n'est pas du pipeau. Mais avant ce match d'exhibition contre Roy Jones Jr, 51 ans, le public aura droit à un spectacle d'un genre un peu différent. Pas de poids lourds ce coup-ci, mais deux combattants pas du tout professionnels pourtant très connus dans leurs domaines respectifs.

Nate Robinson, l'ancien joueur NBA, chouchou des fans pour ses coups de chaud offensifs et ses dunks de timbré, va faire ses grands débuts sur le ring contre... le youtubeur Jake Paul. Ce dernier s'est rendu célèbre pour ses frasques, cascades et farces toutes plus débiles les unes que les autres, dans la lignée de celles de son frère Logan, un poil plus connu et auteur de séquences polémiques...

Nate Robinson, 1,75 m, bloquait LeBron James, Yao Ming et Shaq dans le plus grand des calmes

Paul, 23 ans, a déjà participé à un combat d'exhibition contre un autre youtubeur il y a quelques mois et était sorti vainqueur. Il mesure 1,85 m et devra faire face aux muscles et à l'explosivité de Nate Robinson, plus petit mais bien plus athlétique et "sportif" au vrai sens du terme. Avant de devenir une star en NBA, "Krypto-Nate" était un excellent joueur de football américain et il s'est récemment mis au MMA.

Il n'y a pas si longtemps, Nate Robinson rêvait encore d'un retour en NBA à 36 ans, cinq ans après sa dernière pige dans la ligue chez les New Orleans Pelicans. Après ça, le natif de Seattle avait porté les couleurs de l'Hapoel Tel Aviv, les Guaros de Lara et les Homenetmen de Beyrouth. On peut raisonnablement penser qu'il va définitivement se tourner vers le divertissement. A l'époque de ses trois victoires au Slam Dunk Contest, on pouvait déjà dire qu'il était doué pour ça !