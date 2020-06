A chaque jour sa précision sur le calendrier et les modalités de reprise de la saison 2019-2020 en NBA. Shams Charania de The Athletic a dévoilé ce qui sera, sauf rebondissement, le planning des 22 équipes amenées à redémarrer à partir du 30 juillet au Disney World Resort d'Orlando en Floride. Voilà qui devrait aider les fans à y voir plus clair et à planifier plus correctement leurs vacances dans certains cas...

Du 30 juillet au 14 août : les 22 équipes encore en lice - déjà qualifiées pour les playoffs, virtuellement qualifiées, ou encore qualifiables - disputent chacune 8 matches afin de déterminer leur classement.

Les 15 et 16 août : les équipes classées 8e et 9e dans chacune des deux Conférences s'affrontent pour l'obtention du dernier billet pour les playoffs. Ces matches n'auront pas lieu si l'équipe classée 8e à plus de 4 victoires d'avance sur le 9e après la fin de la saison régulière.

Du 17 au 30 août : les 8 meilleures équipes de chaque conférence s'affrontent sur le format classique de playoffs pour le 1er tour.

Le 30 août : un mois après la reprise de la saison NBA, les familles des joueurs sont autorisées à intégrer la "bulle" de Disney World.

Du 31 août au 13 septembre : les équipes qualifiée après le 1er tour disputent les demi-finales de Conférence.

Du 15 septembre au 28 septembre : les quatre équipes restantes disputent les deux finales de Conérence.

Du 30 septembre au 13 octobre : les deux équipes sorties victorieuses de l'Est et de l'Ouest s'affrontent pour les Finales NBA.

Rappelons que la NBA n'est pas encore certaine de voir tous les joueurs initialement prévus se présenter à Orlando. Des dizaines d'entre eux discutent actuellement de leurs options et notamment de la possibilité de ne pas reprendre la saison, en raison des risques liés au Covid-19 ou de situation autour du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis.