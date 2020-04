Les développeurs de NBA 2K20 ont voulu rendre hommage à une légende. Par n'importe laquelle. Kobe Bryant, icône NBA décédée en janvier dernier. Il y a quatre ans, le 13 avril 2016, le 'Black Mamba' disputait le dernier match de sa carrière et il tirait sa révérence en inscrivant 60 points surréalistes. Pour fêter cet anniversaire particulier, les concepteurs du jeu ont ajouté 8 - comme le premier numéro de KB - défis à leur nouvel opus. Le but ? Recréer, revivre et rejouer les moments les plus cultes du parcours de la légende des Los Angeles Lakers. Parmi ceux là, on retrouve ses 81 points mythiques contre Toronto, ses 65 points contre les Trail Blazers, ses 12 paniers à trois-points contre Seattle ou encore ses 61 points au Madison Square Garden.

A true legend 💛💜 We're honoring Kobe with brand new challenges that highlight eight iconic moments from his career. The 81-point game. The Lob to Shaq, and of course, the 60-point finale

Head over to #MyTEAM and redeem your Kobe card to begin reliving his greatness pic.twitter.com/andu99DzEG

— NBA 2K20 (@NBA2K) April 13, 2020