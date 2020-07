Jared Dudley est un vétéran respecté dans le vestiaire des Los Angeles Lakers. Même sans avoir un rôle très important sur les parquets, le joueur de 34 ans a une voix qui compte dans le groupe. A l'approche de la reprise, l'ancien des Brooklyn Nets a jugé les chances de son équipe de remporter le titre.

Pour lui, un homme s'impose comme la clé des Angelenos dans cette quête d'un sacre : Anthony Davis. Car si l'impact de LeBron James n'est plus à prouver, l'intérieur doit lui être plus agressif pour aider les Lakers. Et surtout, selon lui, il doit plus se focaliser sur le jeu intérieur.

"Pour la première fois depuis le début de sa carrière à Kentucky, il n'a pas forcément besoin d'être le scoreur principal tous les soirs. Je pense qu'il est tellement efficace, tellement peu égoïste qu'il a parfois tendance à être trop passif. Alors que nous avons besoin qu'il soit agressif.

Nous avons besoin de sa présence dans la peinture. Et il peut toujours prendre le même nombre de tirs à l'extérieur. Mais il doit nous gagner une ou deux fautes supplémentaires pour être dans le bonus. Il doit s'inspirer de Shaq à la bonne époque. Nous devons donc pouvoir compter sur lui pour être dans le bonus.

Je pense qu'AD va être la clé la plus importante pour nous dans la quête du titre dans cette bulle", a ainsi analysé Jared Dudley lors d'une conférence téléphonique.

Reposés, entraînés, renforcés : Les Lakers sont-ils les grands favoris à Disney ?

A 100% physiquement, Anthony Davis risque probablement de faire de gros dégâts à Disney. Et surtout, il sera attendu au tournant pour ses premiers Playoffs avec les Lakers. Associé à LeBron James, l'intérieur de 27 ans doit se montrer à la hauteur des attentes : être un membre clé d'une équipe favorite pour le Trophée Larry O'Brien. Cela passera t'il par une présence plus solide dans la peinture et une agressivité décuplée vers le cercle ? Possible. C'est en tout cas ce que lui conseille Dudley... qui se fait le porte parole de l'équipe ?