Les Los Angeles Lakers se trouvent à seulement une victoire du titre NBA. Dans l'ensemble, les hommes de Frank Vogel ont réalisé une très belle saison. Deuxième meilleur bilan de la saison régulière, la franchise californienne a dominé, jusqu'à maintenant, les Playoffs. Pour autant, au niveau des récompenses individuelles, c'est le néant. Parmi les trophées majeurs remis aux joueurs, aux coaches ou aux dirigeants, les Angelenos n'ont rien gagné. Et d'ailleurs, le joueur des Lakers Jared Dudley a vivement critiqué la victoire du GM des Los Angeles Clippers Lawrence Frank pour le titre de dirigeant de l'année. Interrogé à ce sujet, Anthony Davis a également réalisé une sortie révélatrice de son état d'esprit.

"Rob Pelinka ? Super GM, super dirigeant... Je sais, et tout l'organisation le sait aussi, le travail qu'il a réalisé pour assembler cette équipe. Mais les récompenses ne comptent pas au final. Les titres oui. Et il a réussi à mettre notre équipe à seulement un succès du sacre. Quand nous aurons réussi à finir le boulot, je ne crois pas que quelqu'un va s’intéresser à ce titre de dirigeant de l'année... Façon, c'est comme ça cette année avec le trophée de défenseur de l'année pour moi, le MVP pour Bron et maintenant Rob", a déploré Anthony Davis face aux médias.

Cette dernière phrase démontre bien que les Lakers ressentent de la frustration par rapport aux récompenses individuelles décernées. Et on peut bien évidemment comprendre cette position après les performances ces Californiens tout au long de la saison. Anthony Davis et ses partenaires ont la meilleure des réponses à apporter sur le parquet lors des Finales NBA.