En NBA, il y a un petit jeu qui consiste à tenter de deviner les intentions d'un futur free agent en étudiant son activité immobilière. LeBron James, Kawhi Leonard et bien d'autres ont été scrutés sur ce plan-là au moment où leur avenir était incertain. Dans quelques cas, l'analyse de la vente ou de l'achat d'un bien peut être pertinente.

Où classer cette "information" du Los Angeles Times comme quoi Anthony Davis aurait mis en vente sa propriété de Westlake Village ? L'intérieur des Los Angeles Lakers, en fin de contrat cet été, cherche bel et bien à se séparer de sa mansion de 1 500 m2 (!!!) et l'annonce est en ligne. Si vous avez quelques économies (environ 8 millions de dollars), vous pouvez vous offrir la demeure qui comporte cinq chambres, sept salles de bain, une piscine avec toboggans et un terrain de basket.

Plus sérieusement, il est très probable qu'Anthony Davis possède déjà un autre bien à Los Angeles ou prévoit d'en acheter un qui lui permette de mettre moins de temps pour se rendre au centre d'entraînement d'El Segundo. A l'heure qu'il est et au vu de tout ce qu'Anthony Davis a fait pour atterrir aux Lakers et avoir son destin en main, on ne l'imagine vraiment pas aller ailleurs. Son entente avec LeBron James est parfaite et les Angelenos sont pour le moment leaders à l'Ouest et deuxième bilan de la ligue derrière les Milwaukee Bucks. Imaginer Anthony Davis quitter L.A. pendant la free agency n'a aucun sens.

Mais si vous voulez vous rincer l'oeil...

Lakers superstar Anthony Davis has listed his 16,000-sq-ft home in Westlake Village's North Ranch area for $7.995 million https://t.co/h6mkYjfQud pic.twitter.com/sgR7jknkAh — Neal J. Leitereg (@LATHotProperty) April 17, 2020

Perks include a custom infinity-edge swimming pool that cost about $1 million to build. pic.twitter.com/D3szVJ6reN — Neal J. Leitereg (@LATHotProperty) April 17, 2020