Anthony Davis : touché au tendon d’Achille, il fait le point sur sa blessure

Lors des deux derniers matches des Los Angeles Lakers, Anthony Davis a déclaré forfait. Gêné au niveau du tendon d'Achille, l'intérieur des Angelenos a passé des examens médicaux, qui n'ont rien révélé de très sérieux.

Pour autant, la franchise californienne adopte une posture prudente. Une stratégie totalement logique.

Avec le passif de l'ancien des New Orleans Pelicans, les Lakers ne veulent pas prendre le moindre risque. Et surtout, le champion NBA en titre peut très bien s'en sortir sans lui en saison régulière et pense avant tout aux Playoffs.

Et de son côté, Davis a également appris à se montrer patient pour voir sur le long terme.

"Les circonstances sont différentes avec un problème au tendon d'Achille. Si c'était un problème à un doigt ou un truc du genre, je n'aurais aucun problème à jouer. Mais je n'ai pas envie de déconner avec une douleur au tendon d'Achille. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai été capable de m'entraîner. Je n'ai pas envie de jouer si je ressens encore une gêne. Je ne veux pas prendre le risque de me blesser et de rater les Playoffs ou même plusieurs semaines alors que je peux contrôler ce problème. Honnêtement, je préfère rater deux ou trois matchs maintenant et pouvoir disputer le reste de la saison. Ce sont des douleurs et il faut donc attendre que ça se calme", a confié Anthony Davis pour ESPN.

Les Lakers doivent bien évidemment gérer cette situation en protégeant au maximum Anthony Davis. Surtout que même sans lui, LeBron James continue de faire gagner les Lakers. Alors autant le préserver pour avoir une chance de réaliser un back-to-back dans quelques mois.

