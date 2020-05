La NBA attaquée en justice à New York !

L’épidémie de coronavirus a heurté la situation économique de millions d’entreprises à travers le monde. La NBA n’a pas été épargnée. Non seulement la saison a été arrêtée mais en plus certaines boutiques officielles ont fermé pendant le confinement. Dont la plus célèbre, le NBA Store de la cinquième avenue à New York.

Plus de business pendant deux mois. Et des pertes non négligeables. Pour compenser, la ligue n’a tout simplement… pas payé le loyer. Afin d’alléger les charges. Mais Yahoo! Sports révèle aujourd’hui que les propriétaires de l’immeuble où est implanté le magasin ont désormais entamé une action devant la justice.

Ils réclament 1,25 million de dollars. Soit l’équivalent de deux mois de loyer ainsi que des frais d’avocats. La NBA s’est défendue via son porte-parole, Mike Bass, qui a tout simplement déclaré que, comme le store était fermé, la ligue n’avait pas à verser son loyer.

La NBA va essayer de trouver un accord avec les propriétaires pour régler cette histoire sans passer devant un juge.