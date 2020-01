Trophée "Héros du RER" du mec agile qui performe au milieu du bordel : Trae Young

C'est incontestable, les Atlanta Hawks sont l'une des plus grosses déceptions de la saison. On ne s'attendait pas forcément à les voir tout casser comme en 2015 quand ils se prenaient pour les Spurs, mais les promesses entrevues la saison dernière permettaient d'espérer quelque chose de sympa. Naviguer entre la 7e et la 10e place par exemple aurait sans doute suffi au bonheur des fans. Raté : entre la suspension de John Collins pour 25 matches pour avoir utilisé des hormones de croissance et des opérations portes ouvertes quotidiennes en défense, tout est rapidement parti en sucette.

On s'est plusieurs fois dit que les Hawks allaient bien finir par sortir de la mélasse et arrêter d'être plus ridicules que les Knicks. Mais à mi-saison, Atlanta n'a gagné que 9 matches et, comme pour les manifs et les grèves diverses qui rendent chaque tentative de déplacement à Paris aussi audacieuse et irréfléchie que Russell Westbrook dans un match de playoffs, c'est toujours sacrément le foutoir. Dans ce marasme, un homme parvient quand même à exprimer sa créativité et son talent : Trae Young. Le meneur sophomore fait une saison de haute volée, avec 29.1 points et 8.5 passes par match, cassant chevilles, reins et moral à tour de bras, avec une agilité et une fluidité dans le geste absolument déconcertante. Un peu comme ce héros du quotidien aperçu sur le quai du RER il y a quelques jours.

Alors que la foule se massait près des portes, prête à en découdre jusqu'à l'asphyxie, le brave homme s'est infiltré dans le plus grand des calmes et avec la plus admirable des souplesses en passant par la fenêtre de l'une des rames. Quiconque a l'habitude d'emprunter le RER peut mesurer la portée de l'exploit dans ce contexte anxiogène.

📰 Actualité | Grève 📍 Paris | RER ➡️ Et le prix du plus souple et débrouillard revient à...! 🥇 Source : Ma vie d'usager du RER#RER #souple #greve pic.twitter.com/5iiMDah2Qh — Paris-Laon : ma 2e maison ! (@ParisLaon) January 10, 2020

Continuer d'être irréprochable et spectaculaire alors que son équipe perd la plupart de ses matches et que Luka Doncic, celui à qui il sera comparé jusqu'à la fin de sa carrière, est dans la discussion pour le MVP, c'est au moins aussi remarquable de la part de Trae Young.