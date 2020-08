Et si le boycott d'un ou plusieurs matches des playoffs était le meilleur moyen de faire bouger les choses ? Surtout que de plus en plus de joueurs n'ont plus la tête au basket.

On en parlait ce matin, certains joueurs réfléchissent à l’idée de boycotter un ou plusieurs matches de playoffs. Il semblerait que l’idée continue de progresser et d’avancer au sein de la NBA.

Choqués par l’affaire Jacob Blake, de plus en plus de joueurs se posent la question de la pertinence de jouer les playoffs NBA. George Hill avait ainsi déclaré que la saison n’aurait pas dû reprendre. Plusieurs membres des Toronto Raptors se sont demandés s’ils disputeraient le Game 1 face à des Boston Celtics.

Vers un boycott de la fin de saison NBA ?

Dans la journée, on a appris de Marc J. Spears qu’ils en ont même discuté avec leurs adversaires :

« Les joueurs des Raptors et des Celtics se sont rencontrés hier soir dans leur hôtel au sujet d’un possible boycott du Game 1 des demi-finales de la Conférence Est demain et d’autres mesures potentielles après les tirs reçus par Jacob Blake, d’après une source de @TheUndefeated »

The Celtics and Raptors players are expected to meet again tonight, a source said. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 26, 2020

Feeling after meeting last night was the majority of the Raptors and Celtics players wanted to play in Game 1 after a meeting in the players’ lounge at the Grand Destino Hotel, source told @TheUndefeated. Both teams expected to meet again tonight and discuss options. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 26, 2020

Toujours selon Marc J. Spears, la majorité veut jouer le match 1, mais les deux équipes devraient se rencontrer ce soir à nouveau pour continuer à discuter de leurs options. Parmi lesquelles figurent vraiment le boycott, comme l’a confirmé Nick Nurse.

Nick Nurse confirms that Raptors players met last night. Nurse says a boycott of tomorrow's game is "on the table," along with other things. "There are still issues on the table here that they are working through." — Chris Mannix (@SIChrisMannix) August 26, 2020

Les discussions Raptors-Celtics ne sont pas un « cas isolé ». Le comité exécutif de la NBPA, le syndicat des joueurs, discute activement avec plusieurs joueurs qui le contacte pour avoir des conseils sur la manière de procéder pour un boycott potentiel de matches, selon Yahoo Sports.

« Une assemblée, organisée par des joueurs qui sont émotionnellement traumatisés par la dernière interpellation avec coups de feu par la police d’un Afro-Américain, qui a été enregistrée sur vidéo, a été tenue mardi soir, selon des sources, et il y a eu de multiples conversations au sujet des actions qui pourraient être faites. »

Chris Paul, le président du syndicat, et Andre Iguodala, le vice-président, étaient dans l’assemblée.

Le syndicat aurait participer à la réflexion en listant les pour et contre d’un boycott des matches et aurait assuré les joueurs de son soutien quelle que soit les décisions.

Depuis le début, la NBA et les joueurs ont décidé de faire de la bulle une plateforme pour médiatiser et promouvoir le combat pour la justice sociale et contre les violences policières subies par les Afro-Américains. Les sept balles tirées dans le dos de Jacob Blake lors de son interpellation par la police de Kenosha prouvent que rien n’a changé, ou du moins pas assez, depuis le meurtre de George Floyd.

Certains n’ont logiquement plus la tête à jouer. Et de plus en plus se disent donc que le boycott des matches est peut-être leur seul moyen de réellement marquer le coup. C’est triste, mais ils ont probablement raison.