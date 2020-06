Le week-end a été plutôt calme sur le front des protestations de la part des joueurs NBA. La menace du forfait de certains d'entre eux pour la reprise de la NBA à Orlando plane néanmoins toujours, que ce soit par crainte sanitaire ou pour marquer le coup dans la lutte sociale. Un ancien grand nom est venu s'ajouter à la liste de ceux qui trouvent complètement inutile l'idée d'un boycott de la fameuse "bulle" floridienne. Shawn Marion, champion NBA en 2011 avec les Dallas Mavericks et quatre fois All-Star entre 2003 et 2007, est monté au créneau sur TMZ Sports.

"Si vous plaider une cause et montrer que vous vous battez, il faut passer à la télé. Les réseaux sociaux, c'est une très bonne plateforme, mais la télévision est bien plus importante. Reprendre la saison va aider la cause.

Ce que plaide Kyrie Irving est valable. Mais ne pas rejouer ? Je ne suis pas d'accord. Franchement, à quoi ça va servir de déclarer forfait et de boycotter ?"

Shawn Marion, alias "The Matrix", est retraité depuis 2015 et un passage chez les Cleveland Cavaliers après cinq saisons à Dallas et huit à Phoenix, notamment. Avant lui, d'autres glorieux anciens comme Charles Barkley s'était montré particulièrement véhéments sur la possibilité de boycotter la reprise de la saison NBA.

"Ils doivent se rendre compte qu'ils vont perdre des milliards de dollars qu'ils auraient pu utiliser dans leurs communautés pour faire de grandes choses. Il n'y a rien de bon dans le fait de ne pas jouer. Je ne sais pas de quoi Kyrie Irving et Dwight Howard veulent parler, mais ce serait une erreur catastrophique de ne pas jouer", avait expliqué Chuck.

Kendrick Perkins a lui clairement ciblé Kyrie Irving et son intelligence pour tacler ce mouvement de sceptiques.