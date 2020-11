Brooklyn signe Bruce Brown de Detroit… avant du plus lourd ?

Brooklyn vient de réussir un joli coup en recrutant le jeune et bon défenseur Bruce Brown à Detroit. En attendant du plus lourd ?

Si certains fans des Brooklyn Nets espéraient que le premier trade de la saison les concerne, ils sont exaucés. Par contre, il ne s'agit (pour le moment) pas d'une arrivée de James Harden. Peut-être cela aidera-t-il toutefois Sean Marks à réussir LE gros coup de la fin d'année.

En attendant, c'est Bruce Brown qui débarque à Brooklyn. L'arrière des Detroit Pistons, bon défenseur, n'est pas le joueur le plus connu de Motown, mais ceux qui ont un peu suivi l'équipe l'an dernier n'ont pas pu passer à côté. Titulaire lors de 43 des 58 matches auxquels il a participé, le sophomore drafté en 42e position est un renfort très intéressant pour la rotation au sein du backcourt.

Pour réussir à le faire venir, les Nets ont envoyé l'ailier bosnien Dzanan Musa à Detroit, avec un 2e tour de Draft 2021. Pas si cher payé que ça, donc. Brown jouait 28 minutes par match chez les Pistons la saison dernière, contre 12 pour Musa, dont on aura pas pu voir le potentiel sous les ordres de Kenny Atkinson, deux ans après sa Draft en fin de 1er tour (29e).

Comment les Nets peuvent faire venir James Harden

Evidemment, ce move n'est sans doute pas innocent. Que cela concerne James Harden ou non, il est probable que les Nets ne se contentent pas de ce petit move d'ajustement. Les prochaines heures risquent d'être agitées près du Barclays Center.

Pour Detroit, qui est en pleine reconstruction avec son nouveau General Manager Troy Weaver, on attend aussi d'en savoir plus car ce trade n'apparaît pour le moment pas en leur faveur. Bruce Brown était encore jeune et a montré plus de choses que Musa globalement.

Chez les fans des Pistons, on est clairement déconcertés...