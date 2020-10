Après une période difficile dans sa carrière, Carmelo Anthony a réussi à se relancer aux Portland Trail Blazers. Avant de s'engager avec la franchise de l'Oregon, le vétéran se trouvait à la recherche d'une opportunité. Et après ses échecs à l'Oklahoma City Thunder et aux Houston Rockets, les possibilités étaient plutôt rares.

Cependant, l'ancien des New York Knicks disposait tout de même de certaines exigences. Sans surprise, il ne voulait pas se rater pour son retour en NBA. Ainsi, lors du podcast de JJ Redick, Melo a confié qu'il avait décidé de rejoindre les Blazers en raison d'un mot bien précis.

"Si c'était une seconde chance ? Oui je pense. Mais pour moi, j'étais plus avec une mentalité : 'ils me donnent une chance, et je dois être là pour eux'. Ils m'ont appelé et m'ont dit : 'nous te voulons'. Et j'ai demandé : 'vous me voulez ou vous avez besoin de moi ?'.

Ils m'ont expliqué pourquoi ils avaient besoin de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit : 'd'accord, je veux être là-bas.' Car s'ils ont besoin de toi, ils te veulent. Mais s'ils te veulent, ils n'ont pas forcément besoin de toi.

Pour moi, il y a une énorme différence entre les deux. Donc juste après, j'ai lancé : 'C'est parti. Terry Stotts, quel est mon rôle ?'", a raconté Carmelo Anthony.