Pendant les quatre années du mandat de Donald Trump, une tradition s'était perdue. Celle de la visite des champions NBA en titre à la Maison Blanche en marge d'un match chez les Washington Wizards. Trump n'avait pas formellement mis fin au rituel. Ce sont les joueurs eux-mêmes - les Golden State Warriors en particulier, imités par les Toronto Raptors - qui avaient décidé de ne pas se rendre aux festivités. Ce à quoi le futur-ex POTUS avait répondu qu'ils n'étaient de toute façon pas invités.

Avec la défaite de Donald Trump contre Joe Biden, cette tradition va reprendre, après trois saisons consécutives au placard.

LeBron James, qui était déjà présent la dernière fois qu'une équipe NBA s'était rendue à la Maison Blanche pour y être honorée (en 2016), a confirmé l'information. Draymond Green, avec lequel il s'est longtemps pouillé avant que les deux hommes ne soient maintenant comme cul et chemise (ils ont le même agent), l'a lancé sur le sujet sur Twitter.

"Yo LeBron, vous pouvez maintenant tous aller à la Maison Blanche célébrer votre titre, mon gars".

"Yo, on va y retourner mon gars ! Et j'emmène ma tequila et mon vin !"