Trashtalk culte : Charles Barkley vs Scottie Pippen

Si les plus anciens - un peu aigris pour certains d'entre eux, ok, on vous l'accorde - vous rabâchent à longueur de journée que "c'était mieux avant", c'est qu'il y a une raison. Le trashtalk ! C'est le sel de la compétition ! Et notamment dans les années 90. Aujourd'hui, sauf à de très rares occasions, ce bon vieux trashtalk a disparu à la faveur des coups de sifflet intempestifs d'arbitres zélés...

Mais revenons encore un peu dans ces années 90 mises en lumières ces dernières semaines par "The Last Dance". Comme tout ceux qui ont eu la chance de suivre cette série documentaire, vous avez compris qu'à l'époque Charles Barkley et Scottie Pippen étaient deux figures majeures de la ligue.

Mais au delà de leurs capacités physiques et techniques, ces deux compétiteurs étaient également de très grands trashtalkers (Scottie en est d'ailleurs très fier) qui pouvaient parfaitement se pourrir mutuellement à coups de "You can't guard me", et tout ça sans aucune intervention des arbitres évidemment. On respectait ce genre de petit jeu et les refs n'allaient surtout pas gâcher le "sel" et interrompre ce grand spectacle.

Le game 5 des Finales NBA 1993 a justement été le théâtre d'un duel de cette ampleur. Souvenirs !

Pippen et Barkley ont même réussi à se chauffer lors d'un All-Star Game...