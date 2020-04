Le jour où les Bulls ont drafté Michael Jordan et… Carl Lewis !

La Draft est une science inexacte. C’est une question de potentiel, souvent lié aux capacités athlétiques, et de paris. Alors, en 1984, les Chicago Bulls ont tenté quelque chose. Ils ont réussi à chopper non pas un mais deux sportifs d’exception. D’abord Michael Jordan avec leur troisième choix. Puis, beaucoup plus tard dans la soirée, un autre phénomène. Carl Lewis. Champion du monde du 100 mètres et futur multiple médaillé d’Or Olympique.

La star américaine a été sélectionnée en 208ème position. En effet, à l’époque, la Draft comptait dix tours. Les Bulls ont donc tenté le coup, sans même savoir si Lewis avait le niveau pour jouer au basket. Ce qui est sûr, c’est qu’il avait les capacités physiques.

« Qu’est-ce que ces gars-là pouvaient faire pour attirer l’attention sur eux ? ‘Oh, vous savez quoi, on n’a qu’à drafter Carl. Il ne rejoindra pas l’équipe de toute façon.’ C’est comme ça que je voyais le truc », racontait Carl Lewis au Houston Chronicle.

Il faut dire que les Bulls n’étaient pas les seuls à tenter leur chance en 1984. Quelques semaines plus tôt, le sprinteur avait déjà été retenu par les Dallas Cowboys en NFL. A vrai dire, il a même été drafté dans toutes les ligues majeures sauf le baseball ! On peut dire que les dirigeants avaient eu le mérite de repérer le potentiel.