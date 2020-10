Chris Bosh : ce qu’il a ressenti lorsque LeBron est parti en 2014

Sacré champion NBA pour la 4ème fois de sa carrière avec les Los Angeles Lakers, LeBron James n'a pas toujours fait l'unanimité dans ses choix. En 2014, l'ailier a pris la décision de quitter le Miami Heat, à la suite de Finales NBA perdues face aux San Antonio Spurs, pour revenir aux Cleveland Cavaliers.

Le King souhaitait remporter un titre en revenant chez lui. Ami et coéquipier de James à Miami, Chris Bosh a compris le choix de LBJ à l'époque. Cependant, l'ancien intérieur a eu besoin de temps pour le digérer...

"Nous avions encore des choses à réaliser ensemble. Je vais toujours avoir l'impression qu'il s'agit d'une histoire inachevée. Mais parfois, les meilleures histoires sont inachevées. On a vu une étoile filante de 4 ans, et nous voulions continuer. Je ne peux même pas imaginer si ma ville natale ne m'aimait pas. A cette époque, je me suis senti blessé par son départ. Mais il faut dépasser ça et accepter le fait que c'est comme ça avec la Free Agency", a relativisé Chris Bosh en parlant à Shannon Sharpe.

Comment les Chicago Bulls ont failli réunir LeBron, Wade et Bosh en 2010

Une réaction compréhensible. En s'associant avec LeBron James et Dwyane Wade, Chris Bosh pensait former une dynastie au Heat sur le long terme. Finalement, l'aventure a été plus courte que prévu malgré deux sacres en 2012 et 2013.