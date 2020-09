NBA CIRCUS : Drake est ridicule, Whiteside se fait voler un gun à 50 000$, Klay est magique

Du très ridicule et du très costaud. Du showtime et des beaux flops. Du kayak et des coups de gueule. Tout est là, pour vous. Le meilleur de la NBA en bref et en couleurs.

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs)

Jimmy continue son auto-promo.

continue son auto-promo. On a beaucoup aimé la présence d' Enes Kanter hier soir. Quelle aisance, quelle qualité de placement. Sur chaque poster posé par BAM, Enes est superbe. Vraiment photogénique le gars.

hier soir. Quelle aisance, quelle qualité de placement. Sur chaque poster posé par BAM, Enes est superbe. Vraiment photogénique le gars. Vous en avez ras le bol de voir la tronche de vos collègues et d’aller au bureau ? Déménagez au Canada !

Diana Taurasi est toujours aussi létale. Le shoot, la faute, l'attitude. Tout y est.

est toujours aussi létale. Le shoot, la faute, l'attitude. Tout y est. Si vous entendez un son de machine à sous, ne vous inquiétez pas, c’est juste le capitalisme qui est en train de la mettre profond à Banksy.

Les Raptors seraient intéressés pour signer Montrezl Harrell . Auraient-ils l'impression que le gars veut changer d'air ?

. Auraient-ils l'impression que le gars veut changer d'air ? On a trouvé la nouvelle superteam : Chris Rock, Dave Chapelle et Adam Sandler dans le même film !

Ce move de Tyler Herro est vraiment sale.

est vraiment sale. Un nouveau documentaire sur Netflix se penche sur les ravages des réseaux sociaux sur notre santé mentale.

Allez, c’est vendredi, on peut se permettre un petit cours accéléré sur la téquila.

Après China Klay, ou encore Headband Klay, voici Kayak Klay. Et bizarrement, on a envie d’en savoir plus.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs)

Paul George a été comparé à Dwight Howard . Kuzma a souhaité défendre son coéquipier. Dans la bulle, tout est inversé. Fou.

a été comparé à . a souhaité défendre son coéquipier. Dans la bulle, tout est inversé. Fou. John Collins intéresserait les Warriors qui pourraient lâcher leur 2e choix de draft pour lui. Humm... Rumeur, rumeur.

intéresserait les Warriors qui pourraient lâcher leur 2e choix de draft pour lui. Humm... Rumeur, rumeur. Scalabrine compare les Celtics aux Clippers... Le vilain cracheur dans la soupe.

compare les Celtics aux Clippers... Le vilain cracheur dans la soupe. Drake a remporté sa propre ligue et a fêté ça comme il se doit. Enfin, comme si c'était un titre NBA quoi... Sacré Drake. On dit que le ridicule ne tue pas mais là quand même...

Drake won his basketball league and celebrated like only he can 🏆 (via preme/IG) pic.twitter.com/6l5BensnO4 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 18, 2020

Le pari

Y'a un mec qui a misé 200 000 dollars sur la victoire finale des Lakers. On dirait bien qu’on attend avec impatience de voir sa tronche quand Butler ou Jokic soulèvera le trophée, mais le parieur est probablement un proche d’Adam Silver qui sait que le scénario est déjà écrit pour que LeBron se rapproche de Jordan et que la NBA engrange des milliards en exploitant l’arc narratif…

Le déclic ?

Marcus Smart a été archi décisif au tour précédent contre les Raptors, et pas juste grâce à son contre sur Norman Powell. Lors du Game 1 des finales de conf’, il aurait pu l’être aussi : sur les 12 paniers marqués par le Heat après le troisième quart-temps, combien l’ont été sur Smart ? Zéro. Ça n’a pas suffit, mais ça en dit long…

Et s’il n’a mis que 14 pts à 5 sur 13 cette nuit, une défaite à la clé, il a peut-être bien à nouveau réalisé le move décisif de la série cette nuit. Certains journalistes rapportent qu’il a lâché quelques insultes et fait voler des objets dans le locker room après le match. Ceux qui ont déjà fréquenté un vestiaire le savent : parfois, une bonne vieille embrouille générale est la solution pour replacer une équipe sur les rails, plus en tout cas qu’un timide « Allez les gars, on lâche rien ». C’est certes à double tranchant, mais si PG ou Kawhi avaient été capables de mettre un bon coup de pression au groupe, ils ne seraient peut-être pas en vacances…

Le joueur évident : Goran Dragic

Depuis quelques jours, Goran marche sur l'eau quand même. Encore 25 pions passés à la D de Boston hier soir à 10/19. Y'a personne pour le stopper ? Le café de Jimmy doit définitivement avoir des effets régénérants.

"I want my Big Face Coffee hot. And I want it free. Size large." pic.twitter.com/oQYnD5djs2 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 18, 2020

Le joueur moins évident : Jae Crowder

Arrivé sur la pointe des pieds dans le roster, Crowder n'a pas fait des étincelles cette saison. Toujours utile, mais pas spécialement en vue lorsque le groupe était porté par la hype des deux rookies et de ses deux All-Stars. Mais depuis les playoffs, le bulldog du Heat prend une place prépondérante. Hier, le plus gros temps de jeu (36 min), c'est lui. Les gros shoots à trois-points, avec Robinson, c'est lui. Les interceptions qui tuent, c'est Jimmy, mais c'est aussi lui (3 sur le match). Et sa défense. Rien à dire. Le mec est au top.

Fin de vacances

Ah la rentrée, toujours un moment compliqué pour les étudiants ou les travailleurs. Après avoir rien bra… foutu pendant les vacances, dur de se dire qu’il faut s’y remettre. C’était tellement bien de se la couler douce, de se dire qu’on pouvait se pieuter tard parce qu’on n’aurait pas besoin d’énergie le lendemain, etc. Mais voilà, tout ça a une fin et le retour à la réalité n'est pas simple. On a donc forcément une pensée pour tous ceux qui reprennent la route des écoles, des usines ou des bureaux… comme JaVale McGee et Dwight Howard. C’est pareil à chaque fois. Loin du strass du jeu en périphérie, les big men triment toute l’année en attendant avec impatience leur série contre les Rockets pour pouvoir profiter d’un repos bien mérité. Mais ça passe trop vite et c’est jamais simple de se remettre dans le bain…

On pose ça là

For those of you who are new to this... just vibe to it. #WINNING pic.twitter.com/MO87e0dmpd — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 18, 2020

La vraie question

Avant le match 2, Gordon Hayward a vu son statut changé pour passer à « doubtful ». En gros, s’il n’a finalement pas joué, son retour est imminent. Une arme de plus pour les C’s. Ou pas. Kevin Garnett a soulevé un vrai point. Malgré les deux défaites contre Miami, Boston a très bien tourné en son absence. On sait les équilibres fragiles en NBA. Le retour d’un joueur comme Hayward, excellent mais pas indispensable au vu de la série contre Toronto, peut aussi bien briser cette dynamique trouvée qu’être une solution aux difficultés rencontrées dans les premiers games. Un sacré casse-tête pour Brad Stevens…

Dumb and dumber

Hassan Whiteside est peut-être horripilant sur un terrain, mais qu’est-ce qu’on aimerait le suivre dans une télé-réalité. Les aventures au quotidien seraient extraordinaires. Et faudrait surtout ne pas trop scénariser le truc car même avec une team de 27 scénaristes archi dopées et plus excités qu’un mix Westbrook-Beverley, la fiction serait moins folle que la réalité. Si vous ne nous croyez pas, matez ce twitt dans lequel on ne sait pas ce qui a le moins de sens.

Visiblement, Blanc-côté a réussi à se faire voler un fusil d’assaut à 50.000 balles dans une voiture à 400.000... qu’il n’avait pas fermée. Et après, y a des mecs qui paient des millions ce genre de type en espérant qu’il soit concentré et impliqué pendant 48 minutes plus de 82 fois par an ???? Dur de savoir qui tient la plus grosse couche dans cette histoire…

Le twitt du jour

Magnifique - et très technique - twitt sur Paul George, pour résumer tout le mal qu’il a fait à la famille Rivers en faisant croire à deux de ses membres qu’il leur apporterait une bague…

Damn Paul George disrespectful... Costed Doc Rivers and his daughter a ring.. — 𝙨𝙤𝙫𝙖𝙘 💯 (@sovvac) September 17, 2020

Ce n’est pas un All-Star, mais au moins Seth Curry s’est occupé d’une des deux bagues depuis…

Souvenir

Ces cons lycéens avaient décidé de trashtalker Tyler Herro avant son match de highschool… Il leur a collé 45 points et un triple-double #JimmyButlerMentality

Cadeau

Comme on sait qu'à vous aussi ça vous fait bizarre de suivre des playoffs sans sans les Spurs, on a trouvé cette petite pépite de Tim Ducan à la fac pour compenser. On vous en prie.

Le son du jour : Conway & Method Man “Lemon”

Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus entendu Method Man aussi en forme !

THE LAST SHOT