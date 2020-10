NBA CIRCUS : Harden est sauvé, Kuzma est foutu, Butler mouche Barkley

John Lucas serait sur les radars des Houston Rockets pour succéder à Mike D’Antoni. En plus d’avoir été un des plus gros prospects du pays (énorme au lycée, puis numéro 1 de la draft), d’avoir été un head coach aux Spurs, à Philly et aux Cavs, il a un autre plus sur son CV. Ancien toxico (ce qui lui a valu d’avoir une carrière solide, mais nettement moins brillante que ce qu’elle aurait pu être), il s’est spécialisé pour venir en aide aux joueurs qui avaient des problèmes avec la drogue. S’il y en a un qui peut soigner l’addiction de James Harden aux tirs et au croquage, c’est bien lui !

Taquiné sur les réseaux sociaux, critiqué par les médias, Kyle Kuzma vit des finales NBA un peu compliquées. Heureusement, pour le défendre, il peut compter sur un avocat de haut vol, un ancien Laker célèbre, en la personne de... A non, pardon, on s'est trompé. Merde, les finales NBA de Kyle sont vraiment, vraiment compliquées dans tous les domaines.

Are we forgetting how valuable Kyle Kuzma is? Listen , playing a role on a team will bring some off nights. We have two dominant players and a bunch of other players who also can play. If you are a team player , you will certainly have some off nights . #keepkuz

La culture de l’instant est un phénomène compliqué. Et parfois paradoxal. Il prend de telles proportions qu’on finit par hésiter à être dithyrambiques sur des choses qui le méritent. Surtout qu’on est tellement abreuvé qu’on passe finalement très vite à autre chose.

Mais, il ne faut pas avoir peur des mots : pour toutes les raisons évoquées dans le Circus d’hier et bien d’autres, la perf de Jimmy Butler dans le Game 3 est tout simplement l’une des plus grandes jamais vues en Finales NBA. Et celui qui dirait que c’est la plus grande aurait de sacrés arguments à faire valoir.

Le plus dingue dans tout ça ? C’est qu’il est aussi le meilleur des grands joueurs pour le travail de l’ombre :

In the bubble: Jimmy Butler is doing it all, 40-point triple-doubles AND the dirty work:

#1 in in deflections

#2 in loose balls recovered

#1 scoring player in the clutch (11-2)

On his remarkable Game 3 and his promotion to "one of those guys" ⬇️ @FanDuelpic.twitter.com/ACiZ6nxDl6

— Rob Perez (@WorldWideWob) October 5, 2020