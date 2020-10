NBA CIRCUS : JR Smith est le roi de la weed, Rihanna ne lâche pas LeBron

Classe

Hier on écrivait dans le Circus que, si sur le terrain, Doc Rivers n’était pas au top ces derniers mois, il était vraiment bon hors des parquets. Nouvelle preuve, quand il a demandé à ce qu’on l’appelle Glenn maintenant qu’il est coach des Sixers :

« There’s only one Doc in town. »

En bref, à retenir en NBA (mais pas que)

Juste comme ça, Anthony Davis aux lancers dans ces finales ? 17/17. Ouais…

aux lancers dans ces finales ? 17/17. Ouais… C’est bon, la saison des Clippers n’est pas foirée. Montrezl Harrell a gagné un trophée. Bon personne ne connaissait l’existence de ce trophée mais c’est toujours ça de pris.

a gagné un trophée. Bon personne ne connaissait l’existence de ce trophée mais c’est toujours ça de pris. Après les retraités, Miami nouvelle destination préférée des free agents NBA ?

Certes Filippo Ganna a pris une échappée, mais il fait 1,93m (1,83 pour Thomas), pèse 83 kilos, n’a que 24 années qu’il a majoritairement passées dans les vélodromes et il claque une étape à 4700m de dénivelé (bon OK, c’était 6% sur 90% du Montescuro et on a l’indignation facile) ? Vivement qu’Ineos recrute Nikola Jokic et en fasse un grimpeur, qu’on se marre vraiment

a pris une échappée, mais il fait 1,93m (1,83 pour Thomas), pèse 83 kilos, n’a que 24 années qu’il a majoritairement passées dans les vélodromes et il claque une étape à 4700m de dénivelé (bon OK, c’était 6% sur 90% du Montescuro et on a l’indignation facile) ? Vivement qu’Ineos recrute Nikola Jokic et en fasse un grimpeur, qu’on se marre vraiment A moins que Jimmy Butler arrive à empêcher l’élimination du Heat lors du Game 5, le trophée du plus beau sauvetage de l’année revient à ce militaire qui a sauvé la vie de 17 personnes.

arrive à empêcher l’élimination du Heat lors du Game 5, le trophée du plus beau sauvetage de l’année revient à ce militaire qui a sauvé la vie de 17 personnes. Voilà pourquoi Rashida Jones ne devrait pas tarder à devenir votre actrice préférée.

ne devrait pas tarder à devenir votre actrice préférée. Le Thunder demande un premier tour de draft et un jeune joueur en échange de Chris Paul . Ils auraient même des vues sur Kevin Knox si les Knicks sont intéressés par l'idée. Euh... ya un piège ? On signe où ?

. Ils auraient même des vues sur si les Knicks sont intéressés par l'idée. Euh... ya un piège ? On signe où ? “Zemmour en quarantaine.” On vous met au défi de prononcer cette phrase sans esquisser un sourire.

Selon la patronne de l’Association des joueurs (NBPA) Michele Roberts , la NBA pourrait choisir de définitivement modifier son calendrier de la saison et donc de ne commencer qu'en janvier pour éviter de se retrouver face à la NFL pendant l'automne...

, la NBA pourrait choisir de définitivement modifier son calendrier de la saison et donc de ne commencer qu'en janvier pour éviter de se retrouver face à la NFL pendant l'automne... Rihanna reste la fan n°1 de King James. Enfin, la fan la plus sexy tout au moins.

Rihanna will be a virtual fan for tonight’s game, per @ByTimReynolds pic.twitter.com/PhyN0662WY — NBA Central (@TheNBACentral) October 6, 2020

En bref, à oublier en NBA (mais pas que)

Caruso nous explique que tout le monde peut être la 3e star des Lakers, c'est un poste tournant. Comme dans les open spaces où vous n'avez pas de bureau attitré en fait. Sont trop modernes ces Lakers en fait.

nous explique que tout le monde peut être la 3e star des Lakers, c'est un poste tournant. Comme dans les open spaces où vous n'avez pas de bureau attitré en fait. Sont trop modernes ces Lakers en fait. La triste nouvelle du jour. Après avoir contracté le Covid, le rappeur Scarface a désespérément besoin d’un rein...

a désespérément besoin d’un rein... Rumeur : Joe Harris intéresserait le Heat de Miami. Oui, oui, bien sur, on est en finale NBA et le staff du Heat pense à Joe Harris. Y'a des rumeurs parfois qui poussent un peu quand même.

intéresserait le Heat de Miami. Oui, oui, bien sur, on est en finale NBA et le staff du Heat pense à Joe Harris. Y'a des rumeurs parfois qui poussent un peu quand même. A part dans la bulle NBA, aller au taf est toujours le meilleur moyen de chopper le Covid.

Isiah Thomas défend LeBron James. Et hop un avocat de plus. La Défense du King c'est pire que le staff d'OJ Simpson en fait.

défend LeBron James. Et hop un avocat de plus. La Défense du King c'est pire que le staff d'OJ Simpson en fait. MPJ a changé de coupe... et donc de gueule... et donc de job ?

LA PUNCHLINE DU JOUR :

Beau double coup de boule rotatif de l’ancien joueur NFL Emmanuel Acho dans le show Speak For Yourself ou comment fracasser 2 joueurs en 1 phrase.

"Without LeBron James, Kyrie is John Wall."

On avait dit pas le physique

Bodyshaming ordinaire

.@KendrickPerkins could not get over Anthony Davis' defense in Game 4. "He was stuck on Jimmy Butler like fat cells are stuck on me!" 😂 pic.twitter.com/2YtSLpHRdn — Get Up (@GetUpESPN) October 7, 2020

En même temps, il n’en est pas à son coup d’essai, comme en témoigne cette vanne archi sale :

.@stephenasmith says there is no gap between LeBron James and Kevin Durant when it comes to being the best player in the NBA.@kendrickperkins: "The gap is so huge that it's like [the gap] between the hairline of Stephen A. Smith and his eyebrows." 😂😭 pic.twitter.com/9lNSdAIhTJ — First Take (@FirstTake) October 7, 2020

Caviar time

Absolument honteux puisque le gars était quand même sur 4 années à plus de 10 pds, mais juste pour l’amour de la vanne, et aussi parce qu’il a décidé d’aller dans ce bourbier qu’est Houston : Russell Westbrook est visiblement bien plus généreux en pourboire pour le personnel qu’en passes dé pour ses équipiers cette année…

La bonne idée

George Hill organise une soirée pour Halloween, en pleine pandémie, pas mal…

Struggling to imagine a more absurd way to catch the virus than "I was at George Hill's Halloween party." I mean, "I got it directly from the President" is still there, but this is a close second. https://t.co/4oS1ufvCzq — Fred Smith (@FredSmith914) October 7, 2020

Mais bon, y a 500 billets à prendre si votre costume est sexy, ça vaut le coup d’être malade.

Stat qui sert à rien

Jae Crowder et Duncan Robinson sont le quatrième duo de l’histoire avec chacun 50 paniers à trois-points dans une même postseason. Les prédécesseurs : Stephen Curry et Klay Thompson (4 fois), Kawhi Leonard et Kyle Lowry, et JR Smith et Kyrie Irving. Ouais en gros, les shooteurs des équipes finalistes (aka qui jouent le plus de matches en PO) depuis que le tir à trois-points est devenu si important ont quand même des grandes chances d’y arriver. Et le club risque de s’élargir chaque année…

Jae Crowder and Duncan Robinson are the 4th pair of teammates to each make 50 3-pointers in a single postseason. They join Stephen Curry and Klay Thompson (4x), Kawhi Leonard and Kyle Lowry and JR Smith and Kyrie Irving. pic.twitter.com/9sqIs3QqGe — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 7, 2020

Hommage

Scottie Pippen a un rapport ambigu avec les deux candidats au GOAT traditionnellement vendus par tous. Il les respecte mais il a toujours un mot critique sur l’un ou l’autre. Soit il explique que LeBron n’est pas aussi fort que Jordan, soit il dit que Jordan n’est pas aussi fort que Pippen, au choix.

Là, pour une fois, il a clairement été dithyrambique envers LeBron.

Scottie Pippen on who should win Finals MVP if the Lakers win the series: "The whole team for being in that damn Bubble." 😂

Scottie then adds: "I have to take my hat off to LeBron James - he's my clear choice" pic.twitter.com/4qawcsYDXn — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 7, 2020

Enfin, clairement… il a quand même d’abord fait une taille sur le fait que c’est l’équipe qui devrait être MVP des Finales, avant de reconnaître que bon ok, LeBron méritait un coup de chapeau. On ne se refait pas.

Folie ordinaire

Ce n’est arrivé que 7 fois qu’un joueur ne dépasse les 500 points, 150 rebonds et 150 assists dans une même postseason. LeBron l’a fait 7 fois.

There have been seven instances in NBA history where a player recorded at least 500 points, 150 rebounds, and 150 assists in a single postseason. LeBron James is responsible for six of them (2007, 2013, 2015, 2016, 2018, and 2020). Larry Bird has the other (1987). pic.twitter.com/RIweX3615m — Justin Kubatko (@jkubatko) October 7, 2020

Legalize it

L’autre jour, Anthony Davis a débarqué au match avec un maillot de Colin Kaepernick. Tellement classique. J.R. Smith, lui, a fait plus original. Un peu de pub pour la société de weed d’Al Harrington. Chacun ses combats.

JR heading to the game repping Al Harrington’s weed company @Violabrands pic.twitter.com/L1iQ9cDMO2 — Dunk Bait (@DunkBait) October 7, 2020

Le meilleur rappeur dont vous n’avez (sans doute) jamais entendu parler : Ka