Le shoot d’Anthony Davis est un instant classic. Sans doute parce que c’est fou qu’un mec de cette taille avec cette mobilité, cet impact physique, soit capable de shooter d’aussi loin. Encore plus avec un tel enjeu, à -1 alors que le buzzer va sonner. Mais aussi et surtout parce qu’on se souviendra longtemps de cet effort défensif incroyable de Mason Plumlee.

Ok, il annonce tôt le changement à Jerami Grant, qui reste sur LeBron. Mais gros, à gauche de James qui ne portait même pas d’écran (pourquoi changer ?), y avait la place de faire passer 3 Schortsanitis et un Boris Diaw tellement c’était large. A aucun moment, Davis ne feinte de prendre cet écran qui n’en est pas un… Ahurissant.

Lakers’ LeBron James on critics: “Anybody can talk from outside but if they got into the ring or got into the arena, probably 10 times out of 10, they’d s—- their pants.” pic.twitter.com/QjhIoKomyV

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 21, 2020