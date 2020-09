NBA CIRCUS : Kobe continue de faire évoluer le monde… encore aujourd’hui

Kobe Bryant n'est plus là et pourtant sa mémoire continue d'influencer le monde de façon positive.

Triste jurisprudence

Le décès tragique de Kobe Bryant aura au moins servi à ça : la prise de photos non autorisées de personnes décédées sur les lieux d’un accident ou d’un crime est désormais illégale en Californie. Voilà, on vit dans un monde où on est obligé d’attendre un décès d’une légende et où on est obligé de faire passer une loi pour que les gens arrêtent de prendre des photos glauques et macabres pour les mettre sur internet. Et dans ce cas précis, pas n’importe quels « gens » : on parle quand même d’officiers de police qui auraient pris et fait fuite des clichés…

Le chiffre plus dingue qu’il n’y paraît : 6

9, c’est le nombre de décades dans lesquelles Pat Riley a atteint les finales NBA.

#Godfather

April 13, 2019. simple - those who mattered believed him. pic.twitter.com/KMvxcXYVWo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

En bref, à retenir en NBA (mais pas que)

On ne valide pas forcément TOUT ce que fait Mark Cuban . Mais là, on espère que sa démarche aboutira, on l’espère encore plus fortement que quand il s’était mis en tête d’aller chercher le titre avec Dirk. Et c’est pas peu dire…

Le Vrai MVP : Joe Montana . L'ancien quarterback des 49ers était déjà une légende, mais il a réussi la perf la plus importante de sa vie en empêchant une kidnappeuse d'enlever l'un de ses petits enfants sous son propre toit ! #Respect

Attaqué par Paul Pierce (comme beaucoup de joueurs NBA d'ailleurs) Tyler Herro a parfaitement répondu à l'ancien C's.

Vous êtes plus Ty Lue ou Jeff Van Gundy pour coacher les Clippers ? Ouais, on sait, c'est pas simple... Mais en même temps, il ne reste pas grand monde sur le marché les gars.

Victor Oladipo veut se barrer des Pacers. C'est bizarre, mais on l'avait vu venir...

veut se barrer des Pacers. C'est bizarre, mais on l'avait vu venir... Boston, la grande classe quand même.

Ah Jimmy, Jimmy, Jimmy...

tag the homie you support like Jimmy does Tyler pic.twitter.com/LLuyuJ0SvK — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

Another jersey added to @JimmyButler's collection. Erik Spoelstra - University of Portland c/o 1992. #SpoKnows pic.twitter.com/ZWBze9rEyk — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

En bref, à oublier en NBA (mais pas que)

Jerami Grant a eu le droit à un p'tit cours particulier avec LeBron à la fin du Game 5. LeBron c'est le prof relou qui te remonte le moral en te faisant la leçon. C'est sympa, mais bon, quand tu viens de te chier au bac, t'as pas forcément envie qu'on te dise comment tu vas devoir t'y prendre pour faire mieux l'année prochaine.

Vous voulez faire fortune ? Inventez les toilettes de l'espace !

Bigard annonce qu’il renonce à se présenter à l’élection présidentielle. On attend désormais que le Pape renonce à concourir pour un Hot d’Or et que James Harden quitte la course au DPOY.

Toujours au registre des news pas très étonnantes, c'est l'industrie de la mode et notamment des agences de mannequinat qui pourrait connaître une vague #MeToo sans précédent.

LeBron invente le statement en chaussettes le plus tough de l'histoire.

Syndrome de Stockholm

Août 1973. Jan Erik Olsson tente de braquer une banque à Stockholm. Il est rapidement obligé de se retrancher dans la chambre forte avec quatre otages et son ancien compère de cellule dont il avait exigé la libération. Quand la police réussit à pénétrer la chambre forte six jours plus tard, ils assistent médusés aux embrassades chaleureuses entre otages et criminels au moment de se dire au revoir. Par la suite, les otages refusent de témoigner et se cotisent pour rembourser les frais de défense des deux otages, avant de leur rendre régulièrement visite en prison.

Septembre 2020. Andrew Wiggins soutient Jimmy Butler pour les Finales NBA.

Champion, mon frère

Dion Waiters peut déjà faire couler le champagne. Le gars est champion NBA avant même le début de la Finale

Dion Waiters comments on the fact he’s getting a ring regardless of what happens😂 pic.twitter.com/KILpuu8Mtq — NBA Retweet (@RTNBA) September 28, 2020

Vieillir, c’est moche

Les grands champions ne vieillissent pas toujours bien. Entre Magic Johnson qui balance des twitts insipides, Michael Jordan toujours aussi aigri vis-à-vis d’Isiah Thomas ou Isiah Thomas toujours aussi aigri vis-à-vis de Michael Jordan, les exemples sont légion. Le licenciement de Doc Rivers est l’occasion de voir que ces C’s qui nous ont tant fait kiffer (ou dégoupiller suivant qu’on était fan des Lakers ou non) en 2008 est un peu parti en vrille :

The 2008 Boston Celtics in 2020... Doc Rivers: Fired from the Clippers

Paul Pierce: Worst NBA analyst

Kendrick Perkins: 2nd worst NBA analyst

Ray Allen: Hates the 08 Celtics

Rajon Rondo: Plays for the Lakers

Kevin Garnett: Still thinks it’s 2008 (h/t @MjsGoat) pic.twitter.com/b0PkGRc1P2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) September 29, 2020

Et encore, le twitt n’évoque pas Glen Davis. En même temps, avec 280 caractères, on ne pourra pas aborder le millième de son casier judiciaire CV

Social Distancing

Après Lonzo, c’est autour de LaMelo Ball de prendre ses distances avec le daron un peu trop volubile. Objectif, bien faire comprendre qu’il ne partage pas tout ce que dit son père. S’agirait pas de se fermer les portes d’une franchise très compétitive.

Pronos

Avant le début de la saison, il y a 1000 ans (on ne va pas lister ce qui s’est passé depuis, mais on pourrait remplir 15 volumes de livres d’histoire tellement cette année de merde a été dense), beaucoup voyaient une finale opposant Leonard et Antetokounmpo. Et bien ils ont vu juste, nous y sommes, messieurs-dames. Demain soir, Meyers et ses Heat défieront Kostas et les Lakers !!!

L’arbre qui cache blablabla….

Doc Rivers out, c’est probablement une bonne chose, mais il va peut-être falloir que les Clippers se rendent compte qu’il était loin d’être le seul problème dans cette équipe. Entre un Kawhi absolument pas vocal et un Paul George qui n’est pas respecté par ses équipiers, il va notamment falloir se pencher sur la question du leadership…

Moment nostalgie

Faites le tour de la baraque du Prince de Bel Air avec Will Smith

La collab folle du jour : Prince & Miles Davis

THE LAST SHOT