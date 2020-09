NBA CIRCUS : LeBron donne son secret pour décrypter l’humeur d’Anthony Davis

Dirk Nowitzki est aussi bon en déclaration que sur le terrain. Il arrive en une réponse à dire qu’il est touché de comparaisons qui n’ont aucun sens.

Comme disait Big George, qu’est-ce que c’est fort.

N’importe quel fan de basket qui a eu la chance de vivre la fin des années 90s et le début des années 2000, qui a pu voir l’impact qu’a eu Allen Iverson a forcément des frissons en écoutant cette déclaration.

Jamal Murray est-il une deuxième chance qui nous est offerte de voir ce qu’aurait pu donner la carrière de Gilbert Arenas sans blessure et sans cerveau qui vrille ?

I was in summer league with GSW back in 2001 and my teammate was Gilbert Arenas. He was big, fast, strong, quick, and could score in every way. Jamal Murray is this era’s Gilbert. Quick, shifty, skilled, loves the big moments, and scores on whoever. #Yoda pic.twitter.com/iT8rbJECat

— Rashad Phillips (@RP3natural) September 16, 2020