NBA CIRCUS : Lonzo et Jokic sortent des stats de fous, Bronny te présente sa nouvelle copine et Mike d’Antoni son ex

En bref, à retenir :

Nick Nurse a signé une extension de contrat de plusieurs années avec les Raptors.

a signé une extension de contrat de plusieurs années avec les Raptors. Leandro Barbosa annonce sa retraite sportive et rejoint le coaching staff des Warriors en tant que "player mentor coach".

annonce sa retraite sportive et rejoint le coaching staff des Warriors en tant que "player mentor coach". Jamal Murray pense que Nikola Jokic est le meilleur jouer au monde. Why not. Le GM des Nuggets est d'accord avec lui en tout cas et ne voit pas comment on peut citer plus d’un ou deux joueurs ayant plus d’impact que Jokic actuellement dans la ligue.

pense que est le meilleur jouer au monde. Why not. Le GM des Nuggets est d'accord avec lui en tout cas et ne voit pas comment on peut citer plus d’un ou deux joueurs ayant plus d’impact que Jokic actuellement dans la ligue. Et si la Femme était l’avenir du foot… anglais ?

Les pistes Jeff Van Gundy et Ty Lue semblent les plus chaudes pour remplacer Mike D'Antoni à Houston.

et semblent les plus chaudes pour remplacer Mike D'Antoni à Houston. Stephen Curry et le créateur de Family Guy vont relancer une série culte aux Etats-Unis.

et le créateur de Family Guy vont relancer une série culte aux Etats-Unis. Shaun Livingston rejoint le front office des Warriors en tant que "director of players affairs and engagement." Ca recrute sec à GS.

rejoint le front office des Warriors en tant que "director of players affairs and engagement." Ca recrute sec à GS. Pour la amateurs du genre, Bertans revient (indirectement) sur son beef avec Evan Fournier .

revient (indirectement) sur son beef avec . Attention, pire qu’une Woj Bomb de calibre 7 : Après 712 ans à annoncer le redoux au printemps et à lancer des sujets sur la fête des marronniers à Quincy Sur Yvette JPP va prendre sa retraite !!

Monte Morris est le roi du strike ! Si si c'est une info essentielle (pour un fan de bowling).

En bref, à oublier :

Giannis a retrouvé le sourire et le chemin de twitter.

a retrouvé le sourire et le chemin de twitter. Jimmy Butler a fêté ses 31 ans hier. Ouais, on a un jour de retard, mais c'est comme pour mon cousin Vincent ou ma tante Monique, je me loupe toujours sur les dates.

a fêté ses 31 ans hier. Ouais, on a un jour de retard, mais c'est comme pour mon cousin Vincent ou ma tante Monique, je me loupe toujours sur les dates. C'était aussi l'anniv de Garris Harris ! Donc ils sont nés le même jour ? Et on l'a aussi loupé ? Dingo.

! Donc ils sont nés le même jour ? Et on l'a aussi loupé ? Dingo. Kanye West est de plus en plus chelou/débile. Il a comparé la NBA a un bateau d'esclave et lui à Moïse. Voilà, voilà.

est de plus en plus chelou/débile. Il a comparé la NBA a un bateau d'esclave et lui à Moïse. Voilà, voilà. Par contre, AUJOURD'HUI c'est l'anniv de Mike Malone et là, on s'est pas chié ! Happy Birthday coach. Trop fier.

et là, on s'est pas chié ! Happy Birthday coach. Trop fier. Bronny a une nouvelle copine... et ça rend dingue un paquet de gars sur les réseaux. On n'a pas bien capté pourquoi.

S/o to bronny he hittin 3s on and off the court pic.twitter.com/JToafTtQ7a — kev🌍☄️💕 ® (@quarantine_kev) September 14, 2020

La stat du jour

Y a pas eu de match la nuit dernière, mais les internets ne s’arrêtent jamais. La stat du jour concerne Lonzo Ball qui veut reprendre le contrôle de sa carrière. C’est une bonne chose, parce que pour le moment, il a placé plus de chansons sur Apple Music qu’il n’a marqué de lancers-francs lors de la (certes raccourcie) dernière saison.

Fun fact: Lonzo Ball has more songs on Apple Music (44) than free throws made last season (43/76) pic.twitter.com/mcy027di0s — ✈️ (@mldiffley) September 14, 2020

A bien y réfléchir, ce n’est peut-être même pas ça la stat la plus folle. Ni même le fait qu’il n’ait donc tiré qu’à 56% cette année. Non, le plus dingue, c’est qu’il aime tellement le contact qu’il n’a glané que 76 lancers au total. L’idole barbue de Nabil Djellit atteint ce score en deux matches et demi…

Le chiffre du jour : 11

11 piges, ça fait 11 piges qu’aucun pivot n’a mené son équipe en finale de conférences en étant le meilleur scoreur de son équipe. Une série qui pourrait prendre fin cette nuit si les Denver Nuggets se qualifient pour la deuxième fois cette saison après avoir été menés 3-1. Ce qui serait d’ailleurs une première. C’est donc un match potentiellement historique qui nous attend…

Chiffre du jour Bis : 23

Si Nikola Jokic met fin aux 11 ans de disette sus-mentionnée pour les pivots, Doc Rivers aura coaché 23% (3 sur 13) des équipes ayant perdu en playoffs après avoir mené 3-1. Nice…

Quand ton entraîneur invente des exercices qui n’ont pas de sens

Aux frontières du réel

Mychal Thompson indique que son fils a progressé au tir. Et personne pour lui dire quoi que ce soit. Non, parce qu’on est d’accord, Klay Thompson ne peut pas avoir un meilleur tir qu’avant sa blessure, si ? Ce serait pas humain, là.

Aux frontières du réel bis

Gilbert Arenas ne fait pas que des déclarations cohérentes. Et là, il explique en gros que si Luka Doncic est fort, c’est parce qu’il n’est (était) pas très physique et que les gars fassent à lui sont trop athlétiques. Et bah aussi fou que ça puisse paraître, l’Agent Zéro n’a pas vraiment tort. Pour lui, si Luka Doncic est pénalisé sur tout-terrain, la sur-athléticité de ses adversaires lui donnent l’avantage sur demi-terrain. Car ils n’ont pas appris correctement à y jouer et se sont reposés sur leurs qualités athlétiques là où le Slovène a taffé ses fondamentaux et a appris la discipline.

On sait enfin ce qui a fait dégoupiller Russell Westbrook !!

L’amoureux déçu : Mike D’Antoni

Ça tient à pas grand-chose, la survie d’un couple, dans les moments difficiles. Une dose d’ego mal placé, alors que l’amour est encore là. Mike attendait un geste, juste un coup de fil, après sa discussion de samedi avec Daryl Morey avec qui il avait dîné. Il voulait que son boss, Tilman Fertitta, l’appelle. Il espérait une conversation le dimanche matin, avant de prendre l’avion pour rentrer à Houston. Un ultimatum qu’il n’a bien évidemment pas communiquer à son partenaire. Celui-ci n’a pas daigné appeler. On ne fait pas mariner, par amour-propre, un(e) amant(e) sur le qui-vive. Ce non-appel, Mike ne l’a pas digéré. Il est parti. Encore une histoire d’amour qui finit mal, racontée cette fois-ci non pas par une ado sur Wattpad, mais par le plus sérieux site The Athletic.

Le troll raté du jour : BAM face à Jimmy "Poker Face" Butler

Bam was trying to troll Jimmy during his postgame interview 😂@TaylorRooks takes you inside the second round of the NBA playoffs. Watch the final vlog from the bubble https://t.co/1nxbHuketJ pic.twitter.com/2pnJEmyQhO — Bleacher Report (@BleacherReport) September 14, 2020

THE LAST SHOT

Souvenez vous, la dernière fois que Kawhi a joué un Game 7, c'était ça :