NBA CIRCUS : Pippen te montre sa maison, Kuzma se moque de Rivers, Leonard en larmes

En bref, à retenir

Les Lakers sont enfin de retour en finale de conférence après 10 ans d'attente. La dernière fois, c'était en 2010, avec Kobe. Une éternité. Et en même temps, c'était hier...

Jaylen Brown ne devrait pas partir en vacances avec Kyle Lowry . Pourtant le mec doit toucher sa bille au barbeuc.

MPJ n'a pas la langue dans sa poche, il peut même être exaspérant à certains moments (son body language quand il ne touche pas assez la gonfle en attaque est incroyable), mais objectivement si les Nuggets sont encore en vie, c'est en partie grâce à lui. Sa fin de match lors du G5 a été somptueuse. Gros shoot à 3-pts puis contre sur Zubac et rebond solide. Relou ascendant pénible, mais clutch, le rookie.

C'est la première fois qu'une finale de conférence à l'Est se joue sans les numéros 1 ou 2 au classement (à savoir Milwaukee et Toronto). Boston et Miami étaient respectivement 3e et 5e.

Réalisez votre rêve d’enfant et louez la baraque du Prince de Bel Air sur Airbnb.

Jayson Tatum devient le premier joueur à compiler 25 pts, 10 rbds et 5 pds dans un Game 7 depuis Kobe Bryant . Il est également le 2e plus jeune joueur à réussir cette perf à 22 ans, toujours derrière le Black Mamba (21 ans en 2000).

Jayson Tatum devient le premier joueur à compiler 25 pts, 10 rbds et 5 pds dans un Game 7 depuis Kobe Bryant. Il est également le 2e plus jeune joueur à réussir cette perf à 22 ans, toujours derrière le Black Mamba (21 ans en 2000). Après le PSG-OM de dimanche, Neymar a accusé Alvaro de l'avoir traité de singe. On ne sait pas si c'est vrai, mais la défense du Marseillais est quand même directement inspirée de Nadine Morano avec son amie tchadienne, "plus noire qu'une arabe". Ou de Donald Sterling, c'est selon.

Les Lakers ont battu un record de franchise lors du dernier match face à Houston avec 19 paniers à trois-points réussis. On parle bien de la franchise des Lakers. Petit historique quand même.

Les Nuggets sont la première équipe (depuis que l'on comptabilise le play-by-play en 1997) à remonter un déficit de 15 points dans 3 matches décisifs.

Marcus Smart a été énorme sur cette série, mais il a quand même réussi à énerver son coach sur cette belle action digne du Shaqtin' :

En bref, à oublier

Charles Barkley était en galère sur le plateau de TNT ce weekend.

était en galère sur le plateau de TNT ce weekend. Pour Skip Bayless, les Lakers et LeBron sont déjà champions. En même temps, c'est Skip Bayless...

Tout aussi intéressant, LaMelo Ball pense que les Lakers seront aussi champions et qu'ils remporteront la finale face à Boston. Grosse prise de risque.

Les New Orleans Pelicans seraient aussi intéressés par Chris Paul. Mais la vraie question c'est quelles sont les franchises qui ne sont PAS intéressées par CP3.

Giannis ne suit plus ses coéquipiers sur twitter. Si si, maintenant, c'est une info.

Isaiah Thomas pense qu'il aurait pu aider les Clippers à gagner. Il ne précise pas comment par contre. En pétant un bras à Jokic ? En apportant des oranges ultra vitaminées ? En débarrassant la table du p'tit dej ?

LeBron kiffe la NFL et la suit sur 3 écrans. Sinon, James aurait pas une chambre un peu plus vaste que certains ? Peut-être qu'on s'en cogne ? Oui, en effet.

kiffe la NFL et la suit sur 3 écrans. Sinon, James aurait pas une chambre un peu plus vaste que certains ? Peut-être qu'on s'en cogne ? Oui, en effet. Vous voulez visiter la baraque de Scottie Pippen ? C'est par ici.

Le joueur évident : Nikola Jokic

Nikola Jokic était sur une autre planète hier soir. On en a déjà dit beaucoup sur lui ici et ici, ou encore ici, donc ça ne sert à rien de vous en remettre une tartine. Mais, franchement, le mec est une usine à basket. Une usine un peu lente, ok, mais quelle machine, quelle vision, quel toucher, quel talent, quel timing, quel homme. Enfin, en tout bien tout honneur, hein.

The Joker (34 PTS, 14 REB & 7 AST) couldn’t be stopped 🃏 Denver forces a Game 7 after coming back from 19 points! pic.twitter.com/gk47ulrzCj — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 13, 2020

Le joueur moins évident : Gary Harris

Ils étaient plusieurs chez les Nuggets à mériter ce titre tant le banc de Denver a été efficace sur ce game 6, enfin surtout en 2e mi-temps. Mais on a quand même décidé d'honorer Gary Harris pour la simple et bonne raison que depuis son retour, les Nuggets vont vraiment mieux. Hier soir, c'est lui à qui Mike Malone a offert le plus gros temps de jeu. Pendant 42 minutes, Gary Harris a défendu comme un chien, a posé des écrans, rentré ses tirs, de loin, de près, sur la ligne, et a compilé 16 unités, sachant qu'en face il a quand même Paul George et Kawhi Leonard ! Bref, gros respect pour le taf de l'ombre de cet homme précieux.

La scène culte du weekend

On l'a maté en boucle au moins 17 fois. Superbe. Pour au moins 6 raisons.

LeBron enfonce Rivers mode buffle lourd. Finesse. Rivers fait faute et, soulé, dépité, tape dans la balle... qui atterrit sur la tête du King. Oups! LeBron se retourne vener. Très rapide son spin btw. Tension. Austin réagit direct, petit pas chaloupé, limite courbette, pour demander pardon au Roi. Allégeance. LeBron se retourne à nouveau et commence une danse de la tête particulièrement dingue. Unorthodox. Et le final, cerise sur le gâteau, Kuzma, spectateur privilégié de la scène, ricane comme un CE2 à qui on aurait raconté une blague de prout. Moquerie.

LeBron almost went at Austin Rivers 😅 pic.twitter.com/gdSQHhTIa2 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020

Réalité augmentée : tu veux savoir ce que ça fait d'être Pascal Siakam ?

Voir cette publication sur Instagram The internet is ruthless [via marcokaho/TikTok] Une publication partagée par theScore (@thescore) le 13 Sept. 2020 à 3 :48 PDT

Le mec pas tout seul dans sa tête : Russ

Le champion du jour : Kanye West

Kanye West dont on vient d’apprendre que le conseiller politique est également un stratège d’extrême droite qui a aidé un parti ultra nationaliste suédois lors de récentes élections. En même temps, venant d’un supporteur de Trump…

La question du jour :

Aucune équipe n’est revenu deux fois dans les mêmes playoffs après avoir été menée 3-1. Aucune équipe des Clippers n’a pas eu la poisse et/ou n’a pas déçu depuis des millénaires. Quelle série prendra fin en premier ?

La blague qu'on se demande quand même si Enes n'avait pas picolé un peu quand même

Le coup de gueule du jour

Depuis que les stats sont analysées, scrutées et décortiquées par des experts du PER, du BRI, du PIPP, du RPR ou du BRMPIPCFPIVG, les joueurs n’osent même plus balancer des prières de 20 mètres à la fin des QT. Histoire de ne pas bousiller leur pourcentage. Foutue époque.

Jeff Van Gundy unloads on Gary Harris for submitting his application to the Field Goal Percentage Savings Club pic.twitter.com/4nKpkbXVIp — Rob Perez (@WorldWideWob) September 13, 2020

L’erreur de casting encore pire que “Eddy Curry”

14 ans et 36 gamins plus tard, des mères se rendent compte que ce donneur de sperme qui était censé avoir un QI exceptionnel et parler quatre langues est en fait un ancien repris de justice avec de sérieux problèmes de santé mentale. Et non, ce n'est pas Eddy Curry. Quoique maintenant on a un doute...

Le mood du weekend : Russell Westbrook

Même s’il jouait en départ’, Russell Westbrook serait capable d’insulter des mamans parce qu’il a marqué alors que sa team de Couilly-Pont-aux Dames est menée de 35 points à 2 minutes de la fin. C’est à ça qu’on reconnaît les vrais, finalement. Les vrais quoi, on ne sait pas, par contre.

Russell Westbrook after making a layup to cut the Rockets deficit to 27 pic.twitter.com/v6j1UbZtUL — ✈️ (@mldiffley) September 13, 2020

Et si vous pensez que le twitt abuse sur Westbrook, le gars est quand même capable de dire à ses adversaires qu'il ferait mieux de faire prise à deux sur lui alors qu'il est à moins 29...

Les larmes du weekend : Meyers Leonard et son frère

Y a-t-il un lien entre les larmes de Meyers et son pull ? Nul ne le sait.

.@MeyersLeonard's older brother, Bailey, joined the Marines in response to 9/11. The two brothers shared an emotional moment tonight on Inside the NBA. pic.twitter.com/ayMICj2UuX — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 12, 2020

La contre-attaque éclair du jour

Un groupe de Femen s’est insurgé du fait qu’une jeune femme se soit vu refuser l’accès au Musée d’Orsay en raison de son décolleté et a contre-attaqué de façon spectaculaire. Une attaque finalement bien plus tranchante et bien mieux coordonnée que celle des Rockets.

La mignonnerie du jour : Pau Gasol

Pau Gasol et sa compagne ont accueilli ce que les clichés appellent un heureux événement. Bref, cool pour eux, félicitations, tout ça… Mais le vrai truc mignon dans l’histoire, c’est que sa fille s’appelle Elisabet Gianna Gasol. En hommage à Kobe et Gianna Bryant. C’est toujours dur à dire quand il s’agit d’un ennemi de la Roja, mais quelle classe, ce Pau.

Pau Gasol and his wife named their newborn daughter after Gianna Bryant Elisabet Gianna Gasol (via paugasol/IG) pic.twitter.com/g7Sw7krcOE — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020

Mais on aurait pu aussi le donner à Naomi Osaka évidemment, qui a elle aussi rendu un superbe hommage au Mamba.

The Last shot