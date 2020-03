Depuis que Donald Trump a nommé son vice-président Mike Pence pour s'occuper de la gestion du coronavirus aux Etats-Unis, c'est un peu la panique chez nos amis américains. Il faut dire que la méthode préférée de l'ancien gouverneur de l'Indiana a pour gérer les crises d'ordre sanitaire est généralement de prier très fort et d'espérer un geste divin. La NBA a heureusement décidé d'être un peu plus pragmatique. La ligue a ainsi fait parvenir dix recommandations aux joueurs et aux membres des staffs des 30 franchises.

Parmi celles-ci, l'incitation à éviter autant que possible les "high five" avec les fans, mais aussi les cadeaux et les supports sur lesquels apposer leur autographe. Pour maintenir une interaction avec le public, il est conseillé aux joueurs d'opter pour un fist bump, avec le poing donc, qui serait moins risqué qu'un contact avec la paume.

La NBA collabore actuellement avec le centre des maladies infectieuses de l'université de Columbia à New York. La plupart des joueurs ont pris lesdites recommandations au sérieux. CJ McCollum a notamment indiqué qu'il arrêtait pour le moment toute signature d'autographe.

Pour le moment, la NBA n'a pas prévu de disputer de matches à huis clos. Six morts liées au coronavirus sont à déplorer, toutes dans l'état de Washington.